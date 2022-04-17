Antalya'da kiralar 3'e katlandı

17 Nisan 2022 Pazar, 10:24

Rus ve Ukraynalılar tatil için geldikleri Antalya'ya yerleşmeye başladı. 2021 yılının 1 Ocak- 21 Aralık döneminde Antalya'ya hava yoluyla gelen 9 milyon 2 bin 217 turistin, 3 milyon 586 bin 928 ile Rus, 1 milyon 271 bin 672 turistle Ukrayna vatandaşıydı. Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana iki ülkeden kente gelişlerin amacı değişti. Özellikle Ukraynalılar sıklıkla tatil için geldikleri Antalya'yı yerleşmek için tercih ediyor. Aileleriyle birlikte gelen Ukraynalıların bir kısmı yakınlarının yanına yerleşirken, geliri yüksek olanlar ise gayrimenkul satın alma ya da kiralamayı tercih ediyor.

Habertük'ten Cem Ali Cinkılıç'ın haberine göre; Bu durum Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine de yansıdı. Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 artarak 5 bin 567 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u bin 434 konut satışı ile Antalya izledi. Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 547 konut satın aldı. Ukrayna vadaşdaşları ise 168 konut satın aldı.

Pandemi sonrası Antalya'da konutta ciddi bir talep artışı olduğunu belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Mutafa Ayanoğlu, "Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, Ruslar ve Ukraynalılar tarafında hem satın alma, hem de kiralama ile ilgili talep artmış durumda. Pandemi dönemi konut kredisinde faiz oranlarının düşürülmesiyle Antalya'da ciddi bir talep olmuş ve konut stoğu tükenmişti. Bunun üzerine Rusya ve Ukrayna talepleri artınca bu durum kiralara ciddi oranda yansıdı. Arz-talep dengesi bozuldu. 3 bin TL'ye verilen evler 9 bin, 10 bin, 20 bin, 40 binlere varan kira rakamları telaffuz edilmeye başlandı. Talebin artmasıyla, insanların da birbirinden etkilenmesiyle kiraların aşırı bir artışı söz konusu." dedi

Yüzde 29'la Antalya'nın en fazla göç alan iller arasında olduğunu söyleyen Ayanoğlu, savaşın etkisiyle göçte artış olduğunu kaydetti.

Ayanoğlu, "Daha önce 2 bin-2 bin beş yüz lira olan boş evler evler şu an 8-10 bin lira. Mobilyalı evlerde ise fiyatlar 40 bin liraya çıktı. Yabancı konut satışı hızla artıyor. Özellikle Irak, İran vatandaşları son dönemlerde ise Rus ve Ukraynalılar konut almaya başladı. Fiyatlardaki bu inanılmaz artış, Antalya'da dar gelirli vatandaşların yaşama standartlarını çok fazla düşürdü" ifadelerini kullandı

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI FİYAT ARTIŞINA TUZ BİBER OLDU"

Antalya'da pandemi döneminde inşaatların durması ve kentin büyük göç almasıyla fiyatların artığını söyleyen Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, Antalya'da nüfusun artması ve göçün fazla olmasıyla kiralık ev bulmanın çok zorlaştığını söyledi.

Habertürk'e yaptığı açıklamada, Rusya Ukrayna savaşının fiyatların artışına tuz biber olduğunu söyleyen Çağlar, "Son dönemlerde bu ülkelerden kente büyük göç oldu. Özellikle yabancı yatırımcıların kentten yoğun bir şekilde arsa konut alması ile piyasada ciddi artış var. Burada mağdur olan yerli halk. Kiralar ödenemez duruma geldi. Özellikle öğrenci ve yeni evlenecek vatandaşlarımız bu artışlardan en fazla mağdur olan kesim. Kart bastırıp ben emlakçıyım diye sokağa çıkanlar var. Ve bu durum insanların ciddi mağduriyetine sebep oluyor. İnsanları kandıranların önüne geçilmeli. Bununla alakalı devletimizin bir yasa çıkarması lazım. Avrupa'da olduğu gibi herkesin bir emlakçısı olmalı." diye konuştu

"KİRALAR 3 KAT ARTTI"

Konyaaltı ilçesinde gayrimenkul yatırım uzmanı olarak hizmet veren Serkan Senekçi, "Savaş öncesinde de Rus ve Ukraynalıların talepleri vardı. Ancak şu anda ev almak ya da kiralamak için 3-4 katı ilgi arttı. Sezonluk kiralamalar için, Antalya'da insanların evlerini boşaltıp yakınlarının evine taşınmaya başladı. Kiralar eşyalı evlerde özellikle 3'e katlandı. Konya altı ve Lara bölgesi özellikle savaş öncesi 2-3 bin lira olan daireleri, mülk sahipleri şimdilerde 8-9 bin liraya kiraya veriyor. Kiralamada 6 ya da 12 aylık peşin alınıyor. Bu geçici bir durum, Rus ve Ukraynalılar gidince eski fiyata dönmese de yarıya inecektir" dedi

"12 AYLIK KİRALAMADA AYLIK 7-8 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

Savaş sonrası talep ile birlikte, sezonun da başlamasıyla kira fiyatlarında artış olduğunu belirten Antalya Kaş ilçesinde gayrimenkul yatırım uzmanı olarak hizmet veren Yıldırım Müteveli, "Kaş- Kalkan tarafında özellikle sezon artışı söz konusu. Fiyatlar normalde haziran itibariyle artar. Bu yıl erken başlamış oldu ama yüksek sezon fiyatları hala geçerli değil. Kaş merkezinde eşyasız evlerde kiralar 3 bin TL'den başlıyor. Yelpaze geniş, fiyatlarda ona göre artarak gidiyor. 12 aylık kiralama yapılması halinde merkezde normal bir daireyi şu an, 7-8 bin liradan aşağı bulmak pek mümkün değil. Sezonlukta, şu an 6-7 aylık kiralamada deniz gören bir daire aylık 15- 20 TL bin civarında. Savaş sonrası Rusya ağırlıklı gelenler oldu. Savaşın seyrini bilemedikleri için genelde 6 aylık kiralama yapıyorlar." diye konuştu.

"KUR ARTIŞI KİRALARI TL BAZINDA UÇURDU"

Kaş ve Kalkan'da kiraların zaten yüksek olduğu söyleyen Kalkan Remax gayrimenkul uzamanı Çetin Albayrak, "Bunun en büyük nedeni ağırlıklı olarak İngilizlerin tercih ettiği bir bölge. Rus ve Ukraynalıların gelmesinden sonra bu bölgede çok fazla bir değişiklik olmadı. Burada kiralar zaten çok fazla yüksekti. Bu bölgede TL'den çok Sterlin kullanılır. Özellikle bu bölgenin pandemiden sonra trend olması ile talep arttı. Savaş sonrası, Rus ve Ukraynalıların gelmesiyle Antalya merkez, Alanya gibi yerlerde ev kiraları 30 bin liralara kadar yükseldi. Hatta insanlar kendi evlerinden yakınlarının yanına taşınarak, kendi evlerini 30-40 bin liraya Rus ve Ukraynalılara kiraya vermeye başladılar. Kaş-Kalkanda kira artışı oldu ama nedeni savaş değil. Buradaki satışlar TL'yi koruma kanunu olmasına rağmen satış ve kiraların neredeyse yüzde 80'i Sterlin, dolar ve Euro üzerinden yapılıyor. Evlerin değerinde değişen bir şey yok ama döviz kurundaki artıştan dolayı fiyatlarda doğal olarak ciddi artış oldu. Kaş ve Kalkan bölgesinin yüzde 85'i İngiliz ve Alman. Kira fiyatlarının bu denli yükselmesinin yüzde 90 nedeni döviz kurunun yükselmesidir." dedi.