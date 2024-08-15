Antalya’da spor turizmi pastasından alınan pay nasıl büyür?

Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:45

Güncelleme: 15.08.2024 - 10:45

Henüz olimpiyatlar kadar olmasa da Türkiye de bugüne kadar pek çok uluslararası spor karşılaşmasına ve organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Yüzde 85 pay ile Türkiye’de spor turizminin başını coğrafi, iklim ve turizm sektöründeki deneyim avantajı ile Antalya çekiyor. Özellikle, golf, bisiklet, tenis, maraton alanında düzenlediği uluslararası organizasyonlarla ilerleme kaydeden kentin, sporun farklı dallarında daha büyük uluslararası organizasyonların altına imza atarak turizm faaliyetini 12 aya yayması için Spor Turizmi Birliği çalışmalar yürütüyor.

ANTALYA ULUSLARARASI FUTBOL TURNUVASI İÇİN HAZIRLANIYOR

Spor Turizmi Birliği Antalya’da spor turizminde rekabetin yoğun olduğu alanlardan futbolu hedefleyerek yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Birlik Başkanı Nida Kiraz, pandemiden sonra Antalya’ya iyi ve kaliteli takımların ilgisinin düşmeye başladığını belirterek, bunda rakiplerinin uluslararası turnuvalar yapmada öne geçmesi ile açıklıyor. O nedenle bu sene kışın 8 farklı ülkeden 8 takımla Uluslararası Antalya Futbol Turnuvası düzenlemek için kolları sıvadıklarını Antalyaspor Stadyumu’nun şampiyona kaldırabilecek kapasiteye sahip olduğunu savunarak açıklıyor.

BÜYÜK FUTBOL TAKIMLARININ KAMPLARINI KENTE ÇEKME ÇABASI

Kiraz, ayrıca hâlihazırda Antalya’da kamp yapan spor kurum ve kulüplerine, büyük ve şöhretli olanları eklemek istediklerini belirtiyor. Kiraz Antalya’da yılda 1500 kamp yapıldığını belirterek, her kamp döneminde 2 hazırlık maçının yapıldığını bunun da 3 bin maça karşılık geldiğini ancak bu maçlara hakem temin edilmesi bakımından sınırlılıklarla karşılaştıklarını, Futbol Federasyonu ile görüşmeler yürüttüklerini ve desteklerini beklediklerini açıklıyor. Kiraz, Antalya’da yeterli futbol antrenman sahası bulunduğunu öne sürerek, sorunun saha sayısında değil, saha standartlarında olduğuna dikkat çekiyor ve “Sahaların FIFA tarafından sertifikasyonunu sağlamayı amaçlıyoruz” diyor.

TRAİNİN TÜRKİYE PROJESİYLE SPOR TURİZMİNİ CANLANDIRMA HEDEFİ

Spor Turizmi Birliği’nin her spor dalı için komite oluşturduğunu belirten Kiraz,”Her branşla ilgili genişleme ve iyileşme projeleri için köprü vazifesi görmeyi amaçlıyoruz” diyor. Hem Gençlik ve Spor hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temaslı çalıştıklarını belirten Kiraz, Türkiye’deki spor tesisleri ile ilgili bir internet sitesi hazırladıkları bilgisini vererek, bu sitenin Türkiye’deki spor tesislerini kullanmak isteyen yabancı spor kuruluşlarının Türkiye’ye çekmede etkili olacağını öne sürüyor.



