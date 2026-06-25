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Apple ürünlerine küresel çapta dev zam: Yapay zekâ krizi fiyatları katladı

Apple ürünlerine küresel çapta dev zam: Yapay zekâ krizi fiyatları katladı

25.06.2026 16:36:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Apple ürünlerine küresel çapta dev zam: Yapay zekâ krizi fiyatları katladı

Teknoloji şirketi Apple, bellek ve depolama çipi maliyetlerinin artması gerekçesiyle Mac bilgisayarlar ile iPad modellerinin küresel fiyatlarında yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda artışa gitti.
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The Wall Street Journal ve Bloomberg kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, teknoloji şirketi Apple Inc., küresel çapta Mac bilgisayarlar ve iPad modellerinin fiyatlarını yüzde 15 ila yüzde 25 arasında artırdı.

Şirket, perşembe sabahı erken saatlerde Apple Online Store'u kısa süreliğine erişime kapattıktan sonra internet sitesini güncellenen fiyatlarla yeniden kullanıma açtı. Fiyat artışlarının arkasında ise son 12 ayda maliyetleri dört katına çıktığı belirtilen bellek ve depolama çipleri bulunuyor.

KÜRESEL ÇİP MALİYETLERİ FİYATLARA YANSIDI

Apple'ın aldığı kararın, yapay zekâ veri merkezlerinden kaynaklanan küresel çip krizinin etkileriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Şirketin yeni CEO'su olmaya hazırlanan John Ternus öncesinde alınan karar doğrultusunda birçok üründe 200 dolara (9 bin 304 TL) varan fiyat artışları uygulanırken, iPhone modellerinin fiyatlarında ise şimdilik değişikliğe gidilmedi.

MAC VE IPAD MODELLERİNDE YENİ FİYATLAR

Bloomberg ve The Wall Street Journal tarafından derlenen verilere göre Apple'ın bazı ürünlerinde fiyatlar şu şekilde güncellendi:

Şirketin giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarından MacBook Neo'nun başlangıç fiyatı 599 dolardan (27 bin 865 lira 48 kuruş) 699 dolara (32 bin 517 lira 48 kuruş) yükseldi.

MacBook Air modelinin başlangıç fiyatı 1.099 dolardan (51 bin 125 lira 48 kuruş) 1.299 dolara (60 bin 429 lira 48 kuruş) çıktı.

Giriş seviyesi 14 inç MacBook Pro modelinde ise 300 dolarlık (13 bin 956 TL) artış yapıldı. Böylece ürünün fiyatı 1.699 dolardan (79 bin 37 lira 48 kuruş) 1.999 dolara (92 bin 993 lira 48 kuruş) yükseldi.

Fiyat güncellemelerinin ardından Apple'ın Mac ve iPad ürün grubunda küresel ölçekte yüzde 15 ila yüzde 25 arasında değişen zamlar uygulanmış oldu.

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