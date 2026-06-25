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Miras kalan ev ve arsalarda büyük değişiklik: Ucuza mülk satışı sona eriyor

Miras kalan ev ve arsalarda büyük değişiklik: Ucuza mülk satışı sona eriyor

25.06.2026 15:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Miras kalan ev ve arsalarda büyük değişiklik: Ucuza mülk satışı sona eriyor

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12. Yargı Paketi'yle, miras kalan taşınmazların icra yoluyla değerinin altında üçüncü kişilere satılmasını önlemek amacıyla ilk açık artırmanın yalnızca hissedar mirasçılar arasında yapılması şartı getirildi. Düzenleme ayrıca ihale bedelini süresi içinde yatırmayan teklif sahiplerine idari para cezası uygulanmasını öngörüyor.
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Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifte, miras yoluyla intikal eden taşınmazların satış usulüne ilişkin dikkat çeken düzenlemeler yer aldı.

MİRAS KALAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ USULÜ DEĞİŞİYOR

Mevcut uygulamada, miras kalan ev, arsa veya tarla konusunda mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanması ve konunun yargıya taşınması halinde mahkeme taşınmazın herkese açık ihale yoluyla satışına karar verebiliyordu.

Bu durum, taşınmazların değerinin yüzde 50'sine kadar üçüncü kişiler tarafından satın alınabilmesine ve aileye ait mülklerin değerinin altında el değiştirmesine neden olabiliyordu.

Yeni düzenlemeye göre, tüm maliklerin taşınmazı miras yoluyla edinmiş olması ve mirasçılar dışında herhangi bir üçüncü kişinin mülkiyet hakkının bulunmaması şartıyla, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmazlarda ilk açık artırma yalnızca malik olan mirasçılar arasında yapılacak.

Söz konusu uygulama bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

ELEKTRONİK SATIŞ PORTALINDA YENİ DÜZENLEME

Kanun teklifiyle birlikte elektronik satış portalında yayımlanacak ilanlara ilişkin kurallarda da değişikliğe gidildi.

Buna göre, satış talebinde bulunan ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı, artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı gerçekleştiren icra dairesine başvurması halinde, alacağının teminatı karşıladığı tutar kadar kendisinden teminat alınmayacak.

Ayrıca açık artırmalarda Hazine'nin teminat göstermekten muaf olduğu bilgisi de ilanlarda yer alacak.

TEKLİF ŞARTLARINDA YENİ KRİTERLER

Düzenlemeye göre elektronik satış portalı üzerinden verilecek tekliflerin belirlenen asgari şartları karşılaması gerekecek.

Buna göre teklifler;

  • Haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50'sini,
  • Ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde ilk artırmanın yalnızca malik mirasçılar arasında yapıldığı durumlarda muhammen kıymetin yüzde 100'ünü,
  • İkinci artırmada muhammen kıymetin yüzde 50'sini,

ve o malla güvence altına alınan, satış isteyenin alacağına rüçhan hakkı bulunan alacakların toplamından hangisi daha yüksekse bu tutarı, ayrıca paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini aşmak zorunda olacak.

İHALE BEDELİNİ YATIRMAYANLARA PARA CEZASI

Yeni düzenleme, ihale bedelini süresi içinde yatırmayanlara uygulanacak yaptırımları da netleştiriyor.

Buna göre, en yüksek teklifi vermesine rağmen ihale bedelini zamanında ödemeyen kişinin yatırdığı teminat iade edilmeyecek. Teminat tutarı öncelikle satış masraflarına mahsup edilecek, kalan bölüm ise hak sahiplerine dağıtılacak.

Ayrıca ihale bedelini süresi içinde yatırmayan teklif sahibine, teklif ettiği bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanacak. Söz konusu ceza, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri kapsamında tahsil edilecek.

İlgili Konular: #TBMM #miras #arsa

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