Apple'dan ücretlere zam kararı
Apple, ABD'deki işçilerin ücretlerine yüzde 10 zam yapma kararı aldı. Zam ile birlikte saatlik asgari ücret 22 dolara çıkacak.
Perakende noktalarındaki sendikalaşma ve sıkılaşan istihdam piyasası ile karşı karşıya kalan Apple, ABD'de işçi ücretlerini artırma kararı aldı.
Bloomberg'de yer alan habere göre, şirket yüzde 10 zamla saatlik asgari ücreti 22 dolara çıkaracak.
Şirket çalışanlarına gönderdiği bildirimde yıllık performans bazlı ücret artışı programının da hızlandırılacağını açıkladı.
Nisan ayının sonlarında Atlanta'da bir Apple mağazasında çalışan 107 işçi sendikalaşma çalışmaları için adım atmıştı.
Apple mağazasında sendikalaşma mücadelesi veren işçiler, aldıkları ücretin Atlanta'daki yaşam şartlarının altına düştüğünü, 20 dolar olan başlangıç ücretini 28 dolara çıkarmayı ve enflasyonu dengelemek için daha fazla zam ve kâr paylaşımı istediklerini dile getirmişti.
New York'un Staten Island ilçesinde bulunan Amazon'a ait depo çalışanları, 1 Nisan'da internet satış mağazasına karşı ülkedeki ilk sendikalaşma mücadelesini kazanmış, bu başarı Amazon'un diğer eyaletlerdeki depo çalışanları ve Apple işçileri için de örnek teşkil etmişti.
Video Haberler
- Başakşehir'de karavanların zincirleme kazası
- 'Abart egzoz' denetimi: Trafikten men edilecekler
- 16 ilde 'Müsilaj operasyonu'
- Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
- Avcılar'da onarım sırasında binanın çatısında yangın
- Aracının yanına giderken kazada öldü
- Yaralı genci itfaiye ekipleri kurtardı
- İmamoğlu’ndan 25 bin metrekarelik ‘meydan’ müjdesi
- Kalın: Güvenlik kaygılarını giderecek adımlar atılmalı
- İstanbul’da şafak operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü bankadan korkutan dolar/TL tahmini
- Merkez için 'izin alamadılar' yorumu
- Nedir bu TURKEN Foundation?
- Atatürk Havalimanı’nda işler karıştı
- Motorine dev zam!
- Emniyet'ten Sabri Uzun hamlesi
- 'Seçim tarihinin ipucu günü'
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- 'İktidarda müthiş bir panik havası başladı'
- Erdoğan'a 'Abdülhamid Han' yanıtı