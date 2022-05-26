ABD: Erdoğan'ın Suriye açıklamasıyla ilgili temasa geçtik
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye harekat düzenleneceği ve "güvenli bölgeler" oluşturulacağı açıklaması üzerine Türkiye ile görüşmeye başladıklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de yeni bir askeri harekat yapılacağı açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ankara Büyükelçiliği'nin, Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi.
Bakanlık sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de "güvenli bölgeler" oluşturmak üzere yeni adımlar atılacağına ilişkin açıklaması hatırlatılarak, Washington'ın Ankara'yı ikna etmek üzere herhangi bir diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:
- Türk müttefiklerimizle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde ortaya attığı teklif hakkında daha çok detay öğrenmek üzere temasa geçtik. Bunu büyükelçiliğimizden ve bakanlıktan yaptık.
Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" demişti.
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