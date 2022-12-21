Araç kiralamaya olan talep yüzde 23’e yakın arttı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 11:14

2022 Ocak – Kasım dönemine ait kısa dönem araç kiralama verilerini açıkladı. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, 2022’nin on bir ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23’e yakın daha fazla araç kiralandığını belirtti. Savcı ayrıca, kiralama gün sayısının da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış gösterdiğini söyledi.

Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama markası Garenta, 2022 Ocak – Kasım dönemindeki kısa dönem kiralamaya ait verileri açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 2022 yılının Ocak – Kasım döneminde kiralama adetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23’e yakın artış gösterdi. Araç kiralama talebinin de yoğun olarak arttığı yaz dönemi ve ardından güz turizminin yoğun aylarını kapsayan 2022 Haziran – Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı aylarına göre araç kiralama sayısı yüzde 6 artış gösterdi.

2022 yılının on bir aylık döneminde en çok otomatik şanzımana sahip B1 segmentindeki ekonomi sınıfı araçlar talep gördü. Bu araçlar diğer araçlara göre yüzde 16 oranında daha fazla tercih edildi.

2019 yılının son çeyreğinde başladığı bayileşme atağıyla Türkiye’nin birçok noktasına Garenta markasını taşıdıklarını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, ‘Garenta olarak 37 ayrı ilde 19’u havalimanı olmak üzere 75 bayimiz ve yaklaşık 5.500 adetlik araç filomuz ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Araç kiralamak isteyen herkese geniş araç parkımızla Garenta deneyimini yaşatmak istiyoruz. Bu yılın on bir aylık dönemini değerlendirdiğimizde Garenta bayileri, mobil uygulamamız ve web sitemizden yapılan kiralama sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 23’e yakın arttı. Yine bu yılın Haziran ve Kasım aylarını kıyasladığımızda bir önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 6’lık bir artış gördük. Pandemiyle birlikte zor geçen iki yılın ardından talebin artması memnuniyet verici. Kısa dönem araç kiralama sektöründe talebin en çok arttığı yaz döneminin ardından yılın son çeyreğinde sonbahar ve kış turizmiyle birlikte pandemi öncesi döneme yaklaşacağımızı düşünüyoruz’ dedi.

KİRALAMA GÜN SAYISINDA DA ARTIŞ VAR

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı ayrıca, ‘Kiralama gün sayısında da yukarı yönlü bir ivme var. Bu yılın on bir aylık döneminde gerçekleşen kiralama gün sayısı geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse yüzde 46 arttı. 2021 yılı Ocak – Kasım döneminde 5,4 olan ortalama kiralama gün sayısı bu yılın aynı döneminde 6’ya yükseldi. Bu yılın ve geçen yılın Haziran ve Kasım aylarını değerlendirdiğimizde ise geçen yıl 5,1 olan ortalama kiralama gün sayısı bu yılın aynı döneminde 6,5 olarak gerçekleşti’ şeklinde konuştu.



