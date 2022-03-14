Araç muayene ücreti ne kadar? 2022 yılında yüzde 36 zam

14 Mart 2022 Pazartesi, 12:59

Araç muayenesi, trafiğe çıkan araçların güvenli bir şekilde yol alabilmeleri için düzenli olarak yapılması gerekiyor. Araç muayenesinden onay alamayan araçların, trafiğe çıkmaları sakıncalı olduğundan dolayı araçtaki eksiklerin giderilmesi için 1 ay süre veriliyor. Bu süre içerisinde muayeneden bir kez daha geçemeyen araçlar, trafikten men ediliyor. Her yıl araç muayane ücretlerine zam yapılırken, 2022 yılında gelen zamlar araç sahiplerini isyan ettirdi.

ARAÇ MALİYETİNE EKLENECEK GİDERLER NELER?

Akaryakıt fiyatlarının her gün artması ve bir deponun 1500 liraya dolması araç sahiplerini isyan ettirirken, bu yıl muayene ücretlerine yüzde 36, zorunlu mali sigortaya da yüzde 37.5 zam geldi.

Egzoz ölçüm ücreti de 110 lira oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise yılbaşında yüzde 25 oranında arttı.

Akaryakıt, sigorta, muayene, egzoz ölçüm ve MTV, araç sahipleri için büyük yük haline geldi. Kontak çevirmek cesaret isterken aracı olan bir kişinin üzerindeki yüklerin boyutları şöyle:

AKARYAKIT FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Mart 2022 itibarıyla son 3 ayda benzine yüzde 102, motorine yüzde 113, LPG'ye yüzde 29 zam daha yapıldı.

Son zamlarla motorinin litresi 22.84 TL, benzinin litresi ise 20.35 TL'ye ulaştı.

Böylelikle 60-65 litre deposu olan bir araç yaklaşık 1500 TL'ye dolmaya başladı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Araç sahipleri fahiş akaryakıt ücretleri ile çeyrek depo yakıt bile alamıyor” dedi.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

İki yılda bir yaptırılması gereken araç muayenelerinin fiyatları da yüzde 36 arttı.

Son zammın ardından otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 686 lira, otomobil, minibüs, kamyonet için 507 TL, traktör ve motosiklet için 258 TL ücret alınıyor.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut "Vatandaşlar fahiş fiyatlarla karşılaşıyor" dedi.

SİGORTASIZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Araçlar için yaptırılması gereken zorunlu mali sigorta ücretleri yüzde 37.5 arttı. Zorunlu sigortada en düşük rakam 1103 TL oldu. Bu miktar 5 bin 592 liraya kadar yükseliyor.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, "Araç sigortası ücretleri yüksek miktarlarda arttı. Trafikte sigortasız dolaşan araç sayısı da çoğaldı" dedi.

Sigortasız araçla trafiğe çıkmanın cezasının 2022 yılında 169 TL olduğunu belirtelim.