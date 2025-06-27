Araç muayenesinde yeni dönem: TÜVTÜRK isim değiştiriyor!

Türkiye’de 2005’ten bu yana araç muayene istasyonlarını işleten TÜVTÜRK, 2027 sonunda yerini yeni marka Turka’ya bırakacak. Şubat ayında yapılan ihaleyle, 1.7 milyar doları aşan teklif veren MOI Ortak Girişim Grubu (OGG), 1. ve 2. bölge araç muayene işletme yetkisini aldı. Dört şirketin birleşmesiyle oluşan grup, Türkiye’de faaliyet gösterecek yeni markasının adını Turka olarak açıkladı.

ARAÇ MUAYENEDE BAYİLİK SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

NTV’nin aktardığına göre, 2024’te 12,5 milyon olan muayene sayısı tekrarlarla birlikte 15 milyona yükseldi. Türkiye, dünyada en çok araç muayenesi yapılan ülkeler arasında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen araç muayene işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla, 21 Mayıs 2025’te sonuçlanan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde yaygın bayilik sistemi kuracak. 2027-2047 döneminde Turka markasıyla hizmet verecek grup, Türkiye’den Met-Gün Grubu ile ABD merkezli Opus Group, Itversia Gestion S.L ve VTV Norte SA şirketlerinden oluşuyor.

249 İSTASYONLA FAALİYET BAŞLAYACAK

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Türkiye tarihinin en büyük ihalelerinden birini kazandıklarını belirterek, “2024’te trafikte kayıtlı 31 milyondan fazla araç vardı. Her yıl 1 milyondan fazla araç satışı gerçekleşiyor. Bu hızla artmaya devam ettiğinde trafiğe çıkacak araçların muayenesi daha da önem kazanacak” dedi. Salman, 2027’de 249 araç muayene istasyonuyla hizmete başlayacaklarını, ihtiyaç durumuna göre istasyon sayısını artıracaklarını ve girişimcilere bayilik sistemiyle fırsat sunacaklarını açıkladı.

BAYİLİK BAŞVURULARI ONLINE ALINACAK

Salman, Türkiye genelinde bayilik sistemi için başvuruların www.turka.com adresinden alınmaya başlandığını belirtti. “Turka adıyla ve ‘Yeni nesil araç muayene’ vizyonuyla 15 Ağustos 2027’den itibaren sistemi devralarak, araç muayene işlemlerini hızlı, verimli ve insan odaklı sürdüreceğiz. Güvenilir iş ortakları ile çalışmayı hedefliyoruz” dedi. Başvuru şartları arasında finansal yeterlilik ve referans mektubu olanlara öncelik verileceği de açıklandı.

YENİ NESİL ARAÇ MUAYENE ANLAYIŞI

2007’den beri gelişen araç muayene kültürünü ileriye taşıyacaklarını ifade eden Salman, “Yeni nesil araç muayene diyerek yola çıkıyoruz. Bakanlığın izni ve yasal düzenlemelere uygun yeniliklerde önceliğimiz araç sahiplerinin memnuniyeti olacak. Ayrıca otomotiv sektöründeki dönüşüme uygun olarak sürüş güvenliği ve elektrikli araçlara yönelik test programları da hazırlayacağız” dedi.

HER İSTASYON SAHRA HASTANESİNE DÖNÜŞECEK

Türkiye’deki araç sayısı ve tiplerine göre yatırımlarını planladıklarını anlatan Salman, “2047’ye kadar araçların muayene ihtiyaçlarını öngören çalışmalar yapıyoruz. İstasyonlarımız afet durumlarında sahra hastanesi olarak da hizmet verecek şekilde tasarlanıyor. Yenilenebilir enerji ağırlıklı sürdürülebilir sistem kuruyoruz. 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak, özellikle kadın istihdamını destekleyeceğiz” diye ekledi.