Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim bekleniyor! 6 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1,5 TL civarı indirim bekleniyor. 6 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:57
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim bekleniyor! 6 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin ve LPG (otogaz)  fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83 dolar civarından işlem görüyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 7 Nisan Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1,5 TL civarı indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 43,98 TL

Motorin: 41.39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 44,87 TL

Motorin fiyatı: 42,32 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 45,11 TL

Motorin fiyatı: 42,57 TL

LPG'nin litresi İstanbul'da 20.97 TL'den Ankara'da 20.87, İzmir'de ise 20.51'den satılıyor. 

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


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