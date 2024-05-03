Akaryakıtta tabela değişti... Benzin ve motorine zam, otogaza indirim pompaya yansıdı: 3 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Benzin ve motorine zam gelirken otogaz (LPG) fiyatlarına indirim geldi. Fiyatlar pompaya yansıdı. 3 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:45
Akaryakıtta tabela değişti... Benzin ve motorine zam, otogaza indirim pompaya yansıdı: 3 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin ve LPG (otogaz)  fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,84 dolardan işlem görüyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM POMPAYA YANSIDI

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 43,84 TL

Motorin: 41.27 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 44,78 TL

Motorin fiyatı: 42,23 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 45,02 TL

Motorin fiyatı: 42,48 TL

LPG'nin litresi İstanbul'da 20.97 TL'den Ankara'da 20.87, İzmir'de ise 20.51'den satılıyor. 

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


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