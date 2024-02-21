Araç sahipleri dikkat... Akaryakıta indirim pompaya yansıdı! 21 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiliyor. Son yapılan zamla litre fiyatı 45 TL'yi aşan motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yansıdı. 21 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ortalama 83 dolardan işlem görüyor.
Son yapılan zamla litre fiyatı 45 TL'yi gören motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim yansıdı.
Benzinde ise fiyat değişimi gerçekleşmedi.
EPDK'DEN SÜRPRİZ ADIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi.
Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 41,22 TL
Motorin: 43.14 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 41,92 TL
Motorin fiyatı: 43,90 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 42.13 TL
Motorin fiyatı: 44.11 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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