Akaryakıt fiyatları rekor kırıyor: Motorinden sonra benzine de zam geldi! 15 Şubat 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 15.02.2024 - 09:26

Güncelleme: 15.02.2024 - 13:16

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün 82,66 dolara kadar yükseldi. Döviz kuru ise kademeli yükselişine devam ederken Foreks piyasalarında dolar/TL güne 30,75 seviyesinden başladı. Euro/TL ise 33,10 liradan alıcı buluyor.

Motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzine de zam pompaya yansıdı.

Benzinin litre fiyatına 15 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam geldi.

Benzine yapılan son zamla birlikte yılbaşından bu yana benzin fiyatları yüzde 19,44 arttı. Yılbaşında benzin fiyatları 34,51 TL seviyesinde bulunuyordu.

Seçimlerden bu yana ise benzin fiyatları yüzde 108 arttı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL seviyesindeydi.

Motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam gelmişti. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşarak rekor seviyeyi gördü.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 41,22 TL

Motorin: 44.34 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,92 TL

Motorin fiyatı: 45,1 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 42.13 TL

Motorin fiyatı: 45.31TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.