Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim pompaya yansıdı! 6 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıta gelen indirim pompa fiyatlarına yansıdı. 6 Ağustos 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi. İndirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 43.51 TL/L
Motorin: 43.64 TL/L
Ankara
Benzin fiyatı: 44.05 TL/L
Motorin fiyatı: 44.22 TL/L
İzmir
Benzin fiyatı: 44.5 TL/L
Motorin fiyatı: 44.76 TL/L
LPG'nin litresi ise ortalama 22.50 TL'den satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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