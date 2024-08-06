Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim pompaya yansıdı! 6 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:23

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:23

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi. İndirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 43.51 TL/L

Motorin: 43.64 TL/L

Ankara

Benzin fiyatı: 44.05 TL/L

Motorin fiyatı: 44.22 TL/L

İzmir

Benzin fiyatı: 44.5 TL/L

Motorin fiyatı: 44.76 TL/L

LPG'nin litresi ise ortalama 22.50 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.