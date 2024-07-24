Araç sahipleri dikkat... Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor! İşte 24 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2024 Çarşamba, 09:39
Araç sahipleri dikkat... Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor! İşte 24 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Araç sahipleri dikkat... Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor! İşte 24 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 59 kuruş indirim bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat... Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor! İşte 24 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 45.10 TL

Motorin: 45 TL

Araç sahipleri dikkat... Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor! İşte 24 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Ankara

Benzin fiyatı: 45.7 TL

Motorin fiyatı: 45.63 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 46.16 TL

Motorin fiyatı: 46.14 TL

Araç sahipleri dikkat... Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor! İşte 24 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 21,99 TL'den satılıyor. 

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Araç sahipleri dikkat... Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor! İşte 24 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Araç sahipleri dikkat... Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor! İşte 24 Temmuz 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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