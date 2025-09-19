Araç sahipleri dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda!

Uluslararası piyasalardaki yükselişler nedeniyle araç sahiplerini ilgilendiren benzine cumartesi gününden itibaren litre başına 1 TL zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG fiyatlarında ise yakın dönemde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zammın uluslararası petrol piyasalarındaki yükselişler ve jeopolitik belirsizliklerden kaynaklandığını duyurdu. Aydilek’in açıklamasına göre, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TL/LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,84

52,84 Motorin: 54,25

54,25 LPG: 26,51

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,69

52,69 Motorin: 54,13

54,13 LPG: 25,88

Ankara