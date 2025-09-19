Araç sahipleri dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.09.2025 10:13:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Araç sahiplerini ilgilendiren benzine yeni bir zam beklentisi gündemde. Motorin ve LPG fiyatlarında ise kısa vadede değişiklik öngörülmüyor. Uzmanlar, zammın uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmelerden kaynaklandığını belirtiyor. Peki benzine ne kadar zam gelecek? Yapılan zam ne zaman uygulanacak? Motorin ve LPG fiyatları değişecek mi? İşte araç sahiplerini ilgilendiren yeni akaryakıt fiyatlarıyla ilgili tüm ayrıntılar...

Uluslararası piyasalardaki yükselişler nedeniyle araç sahiplerini ilgilendiren benzine cumartesi gününden itibaren litre başına 1 TL zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG fiyatlarında ise yakın dönemde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zammın uluslararası petrol piyasalarındaki yükselişler ve jeopolitik belirsizliklerden kaynaklandığını duyurdu. Aydilek’in açıklamasına göre, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TL/LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 52,84 
  • Motorin: 54,25 
  • LPG: 26,51

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 52,69 
  • Motorin: 54,13 
  • LPG: 25,88

Ankara

  • Benzin: 53,63 
  • Motorin: 55,19 
  • LPG: 26,40
