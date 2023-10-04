Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim bekleniyor! 4 Ekim 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. 4 Ekim 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:03
Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim bekleniyor! 4 Ekim 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
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Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dün 88,01 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 90,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,92 dolardan alıcı buldu.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine bu gece yarısından itibaren 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 40.17

Benzinin litresi 36.71

Ankara

Motorin litresi 40.73

Benzinin litresi 37.31

İzmir

Motorin litresi 40.91

Benzinin litresi 37.42

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


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