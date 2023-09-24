Petrol fiyatları bu tarihte zirve yapacak! Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 24 eylül 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları

Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:34

Güncelleme: 24.09.2023 - 09:34

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Goldman Sachs tarafından hazırlanan rapora göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arz kesintileri ve talepteki artış, piyasadaki arz yönlü sıkışıklığı artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD petrol üretiminde her ne kadar artış beklense de bunun artan talebi karşılamaya yetmeyeceğinin altı çizilen raporda, fiyatların, takip eden 12 aylık dönemde varil başına 100 doları aşabileceği belirtildi.

Goldman Sachs daha önce fiyatların gelecek yıl varil başına 93 dolar civarında olacağını öngörmüştü.

STOKLARI AZALTARAK FİYATLARI ARTIRMA

Raporda, Suudi Arabistan ve OPEC+ ülkelerinin arz kesintilerinin, söz konusu ülkelerin "küresel stokları azaltarak fiyatları artırma” konusundaki kararlılığını ortaya koyduğu ve fiyatların artış eğilimini desteklediği belirtildi.

Fiyat değişimlerinin OPEC grubu ülkelerinin arz kesintilerini nasıl uyguladığına bağlı olduğunun altı çizilirken fiyatların da grubun hedeflediği varil başına 80-105 dolar aralığında olacağı, OPEC grubunun en büyük üreticisi Suudi Arabistan’ın, üretim kesintilerine rağmen gelecek yıl kazancını artıracağı öngörüsünde bulunuldu.

ABD’nin başı çektiği bazı OPEC dışı ülkelerde gerçekleşen arz artışları nedeniyle OPEC grubunun üretim kesintilerine bir süre daha devam edebileceği tahmininde bulunulurken ABD’de sondaj ve üretim konusundaki kısıtlamaların hafiflemesiyle ülkenin daha hızlı üretim yapabileceği kaydedildi.

FAİZ POLİTİKASINA KET VURMAYACAK

Buna karşın küresel petrol talebinin de artış kaydedeceği, bu artışta ekonomik toparlanma sürecinin ivme kazandığı Çin ile Hindistan ve Ortadoğu bölgesinde beklenen büyük talep artışlarının rol oynayacağı belirtildi.

Raporda, küresel enerji fiyatlarındaki artışın ABD ve Avrupa ülkelerindeki ekonomik büyümeye sınırlı bir negatif yansıması olacağı ifade edildi.

Arz yönlü endişelerin büyük oranda fiyatlanmasıyla fiyat artışlarının çoğunlukla piyasaya yansıdığı ve bu nedenle enerji fiyatlarındaki artışın, ülkenin faiz politikasındaki “yumuşak ekonomik iniş” hedefine ket vurmayacağı bildirildi.

LİTRESİ 40 LİRAYI AŞTI!

Motorinin litre fiyatına 13 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 3 kuruşluk zam gelirken motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı.

Benzine ise 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam geldi.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

24 Eylül 2023 tarihinde benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 40.07 TL

Benzinin litresi 38.55 TL

Ankara

Motorin litresi 40.61 TL

Benzinin litresi 39.13 TL

İzmir

Motorin litresi 40.79 TL

Benzinin litresi 39.24 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.