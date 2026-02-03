Araç sahipleri dikkat: Motorin fiyatlarına zam yolda!

Araç sahiplerini endişelendiren akaryakıt zamlarında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Batı Asya’da ABD–İran hattında tansiyonun düşmesi ve küresel piyasalarda görece sakinliğin etkisiyle, pompaya yansıması beklenen rekor zam iptal edildi. Motorin için konuşulan 2 TL 74 kuruşluk artış rafa kaldırıldı.

TAMAMEN İPTAL EDİLMEDİ, SINIRLI ZAM GELİYOR

Rekor artışın durdurulması kısa süreli bir rahatlama sağlasa da sektör kaynakları temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Edinilen bilgilere göre, bu gece itibarıyla akaryakıt fiyat tabelalarında yine de değişiklik olacak.

MOTORİNE 20 KURUŞLUK ZAM

Büyük zammın iptal edilmesine rağmen fiyat artışı tamamen gündemden çıkmadı. Ekonomim'den alınan habere göre motorin grubuna, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruşluk sınırlı bir zam yapılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam ve iptallerin ardından üç büyükşehirde oluşan güncel pompa fiyatları şöyle:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 55,34 TL

55,34 TL Motorin: 57,46 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

57,46 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek) LPG: 30,09 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin: 55,16 TL

55,16 TL Motorin: 57,28 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

57,28 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek) LPG: 29,49 TL

ANKARA

Benzin: 56,24 TL

56,24 TL Motorin: 58,54 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

58,54 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek) LPG: 29,97 TL

İZMİR