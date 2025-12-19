Araç satışından kira gelirine her şey sil baştan: Yeni vergi dönemi resmen başladı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen yeni vergi paketi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araç satış ve devir işlemlerinden harç alınması uygulaması resmen başlarken, emlak vergisindeki artış oranı yüzde 100 ile sınırlandırıldı. Düzenlemelerle kamuya yaklaşık 250 milyar liralık kaynak sağlanması hedefleniyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan vergi paketiyle birlikte kuyumculuktan ikinci el araç satışına, emlak vergisinden kira gelirlerine kadar birçok alanda yeni vergi ve harç uygulamaları hayata geçirildi.

KUYUMCULUK, KIYMETLİ MADENLER VE HAYVANCILIĞA YILLIK HARÇ

Yeni düzenleme kapsamında kuyumculuk faaliyetleri, ikinci el araç satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleri, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatları için yıllık vergi harcı alınacak.

EMLAK VERGİSİNE ARTIŞ SINIRI

Emlak vergisinde fahiş artışların önüne geçilmesi amacıyla, 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi değerlerinin, 2025 yılı vergi değerlerinin en fazla iki katı olabileceği hüküm altına alındı. Belediyeler bu sınırın üzerinde bedel talep edemeyecek. Emlak vergisi değeri ise her yıl, bir önceki yılın vergi değeri üzerinden değerleme oranı kadar artırılacak.

ARAÇ SATIŞ VE DEVİRLERİNDE HARÇ DÖNEMİ

Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırıldı. Buna göre satış ve devir bedeli üzerinden, bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında harç tahsil edilecek.

GAYRİMENKUL SATIŞINDA YANLIŞ BEYANA AĞIR CEZA

Gayrimenkul satışında yanlış beyanda bulunanlara uygulanan yüzde 25 oranındaki ceza bir kat artırıldı.

KİRA GELİRİNDE EMEKLİLİK İSTİSNASI

Mesken kira gelirlerinde, emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar hariç olmak üzere gelir vergisi istisnası kaldırıldı. Bu grup dışında kalan kişiler, kira geliri tutarı ne olursa olsun vergi ödeyecek.

Ayrıca konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin gider olarak indirilmesi uygulamasına son verildi.

VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeyle mükelleflerin kazançları artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler itibarıyla tespit edilecek. Ayrıca yılın son çeyreğine ait geçici vergi beyannamesi verilmesi zorunlu hale getirildi.

PRİM ÜST SINIRI YÜKSELTİLDİ

Prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı.

UEFA ORGANİZASYONLARINA VERGİ MUAFİYETİ

UEFA organizasyonlarında KDV istisnası uygulanacak. Bu organizasyonlardan gelir elde eden tüzel kişiler ise Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden muaf tutulacak.

VADELİ ÇEK SÜRESİ UZATILDI

Vadeli çek uygulamasının süresi, 31 Aralık 2025’ten 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.