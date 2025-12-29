Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

2025 yılını geride bırakmaya hazırlanırken gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı yılın son enflasyon verisine çevrildi. Net zam oranı, Aralık verisiyle belli olacak. Peki, Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyurmak için gün sayıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammını netleştirecek olan kritik veri, araya giren hafta sonu tatili nedeniyle her zamanki tarihinden farklı bir günde açıklanacak. Peki, Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ait enflasyon oranı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK, enflasyon verilerini her ayın 3. günü kamuoyu ile paylaşır. 3 Ocak 2026 tarihi Cumartesi gününe denk geldiği için, açıklama takvimi haftanın ilk iş günü olan 5 Ocak Pazartesi gününe ertelendi.

