Martı, New York Borsası'na açılma sürecinde sona yaklaşıyor
Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, New York'ta yatırımcı ve borsa yöneticileri ile bir araya geldi.
Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, New York Borsası'na (NYSE) açılma sürecini başlatmalarının ardından New York'ta yatırımcı ve borsa yöneticileri ile bir araya geldi.
Martı açıklamasına göre, şirketin New York Borsası'na açılma sürecinde sona yaklaşıyor.
Martı Kurucusu Öktem, şirketin NYSE süreciyle ilgili olarak New York'ta yetkilerle bir dizi görüşmede bulundu.
Yatırımcı kuruluş ve kişilerle yapılan görüşmelerin yanı sıra, New York Borsası yetkilileri ile bir araya gelen Öktem, Uluslararası Sermaye Piyasaları Başkanı Cassandra Seier ile de bir toplantı gerçekleştirdi.
Açıklamada ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili değerlendirmeleri yer alan Öktem, yakın zamanda New York Borsası'na Türk bayrağını asma ve gongu çalma hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Martı'nın NYSE'ye açılma süreci ve sonrasıyla ilgili planladığımız yerinde görüşmeleri çok olumlu biçimde gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.
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