Aralık ayı gıda enflasyonu belli oldu: Fiyatlar 67 aydır zamlanıyor!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, Türkiye’nin büyük bölümünde yaygın şubeleri bulunan zincir marketlerden derlenen fiyatlarla oluşturulan 64 temel gıda maddesinden oluşan sepet üzerinden hesaplanan Aralık 2025 gıda fiyatları endeksi sonuçlarını açıkladı.

GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

KAMUAR verilerine göre gıda fiyatlarındaki aralıksız artış eğilimi aralık ayında da sürdü. Gıda fiyatları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 44,5 olarak gerçekleşti. Böylece gıda fiyatlarında kesintisiz artış süresi 67 aya yükseldi.

YILLIK ORTALAMA ARTIŞ YÜZDE 54

Araştırmaya göre 2025 yılındaki ortalama gıda fiyatları, 2024 yılının yıllık ortalamasına kıyasla yüzde 54 arttı. Yıllık ortalama fiyatlar esas alındığında, 2024’te 1000 TL’ye satın alınabilen bir gıda sepeti için vatandaşlar 2025’te ortalama 1540 TL ödemek zorunda kaldı.

DAR GELİRLİ GIDADAN KISMAK ZORUNDA KALIYOR

Araştırmada TÜİK verilerine atıf yapılarak, en yoksul yüzde 20’lik kesimin tüketim harcamalarının yaklaşık yüzde 30’unu gıdaya ayırmak zorunda kaldığına dikkat çekildi. En zengin yüzde 20’lik kesimde ise bu oranın yüzde 12,8 olduğu vurgulandı. Konut ve ulaşım başta olmak üzere gıda dışı zorunlu harcamalardaki artışların, dar gelirli kesimleri gıdadan kısmaya ittiği ifade edildi.

Birleşik Kamu-İş, TÜİK’in enflasyon hesaplamalarında gıdanın ağırlığının yaklaşık yüzde 25 olarak alınmasına karşın, asgari ücretliler ve emekliler açısından gıda fiyatlarının "temel enflasyon" niteliği taşıdığını belirtti.

DÖRT YILDA YÜZDE 1508’LİK ARTIŞ

Araştırmaya göre Türkiye’nin yüksek enflasyon sürecine girdiği Eylül 2021–Aralık 2025 döneminde gıda fiyatları yüzde 1508 oranında arttı. Aynı dönemde kamu çalışanlarının maaş artışı yüzde 1034’te kalırken, ücretlilerin gıda fiyatları karşısındaki alım gücünün yüzde 29,5 oranında eridiği kaydedildi.

MEYVE VE BAKLİYATTA SERT YÜKSELİŞ

Aralık ayında ekmek, pirinç ve un grubu ile süt ve süt ürünleri dışındaki tüm gıda gruplarında fiyat artışı yaşandı. Meyve fiyatları yüzde 10,2, sebze fiyatları yüzde 6,1, bakliyat fiyatları yüzde 10,4 oranında yükseldi. Et ve balık grubunda artış yüzde 4,7 olurken, süt ve süt ürünleri ile yumurta grubunda fiyatlar yüzde 3,5 geriledi.

Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış yüzde 73,4 ile meyvede görüldü. Et ve balık fiyatları yüzde 66,7, sebze fiyatları ise yüzde 46,6 oranında arttı.

ARTIŞIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Birleşik Kamu-İş, tarım sektöründe yaşanan yapısal sorunlar nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış eğiliminin önümüzdeki aylarda da devam etmesinin beklendiğini vurguladı.