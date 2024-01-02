Aralık ayında dış ticaret açığı 6.1 milyar dolar oldu

Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:41

Güncelleme: 02.01.2024 - 15:41

Türkiye 2023 yılının tamamında orta vadeli programda (OVP) öngörülen seviyeye yakın bir ihracat gerçekleştirirken, dış ticaret açığı ise OVP tahmininin altında kaldı.

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Aralık ayında ihracat 23 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylelikle yılın tamamında ihracat 255,8 milyar dolar oldu. OVP'de 2023 yılında ihracatın 255 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti.

Aralık ayında ithalat 29,1 olurken, dış ticaret açığı ise yüzde 37 düşüşle 6,1 milyar dolar oldu. Yılın tamamında dış ticaret açığı 106 milyar dolar olarak kaydedildi. 2022'de Türkiye'nin dış ticaret açığı 109,5 olmuştu. 2023 için OVP'deki gerçekleşme tahmini ise 112 milyar dolardı.

Dış ticaret açığının tahminin altında kalmasında ithalattaki tahminin sapması etkili oldu. OVP'de 2023 için ithalat tahmini 367 milyar dolar olurken, gerçekleşme 361,8 milyar dolar oldu. 2023'te dış ticaret açığı önceki yıla göre yüzde 3,2 geriledi.

Rakamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu:

"G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen 2'nci ekonomi olduk. Mal ve hizmet ihracatının gayrı safi yurt içi hasıla büyümesine katkısı yüzde 0,3 puan oldu. Üretimin güçlü etkilerinin son açıklanan istihdam verilerine de yansıdığını görüyoruz.

En büyük baş ağrımız hayat pahalılığın tetiklediği enflasyondur. Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi planlıyoruz.

Enflasyonun ateşi düşmeye başladı.

2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır.

2023 Aralıkta ihracatımız yüzde 0,44 artışla 23 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,7’ye yükseldi.

Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında gerileyerek 106 milyar dolar oldu. Temmuz hariç yılın son 7 ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı.

Yıllık hizmet ihracatı 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti.

1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5’ten 30’a yükseldi. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz şöyle: 59,4 milyar dolar ile İstanbul, 30,7 milyar dolar ile Kocaeli, 23,8 milyar dolar ile İzmir, 17,7 milyar dolar ile Bursa, 12,5 milyar dolar ile Tekirdağ."