Aramco'nun kârı artan petrol fiyatlarıyla uçtu
Suudi petrol şirketi Aramco, 2021 yılında kârını bir önceki yıla göre iki katından daha fazla artırdı.
Yükselen petrol fiyatları petrol şirketlerinin bilançolarının katlanmasına neden oluyor.
2021 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Suudi enerji şirketi Aramco'nun karı da iki katından fazla artış kaydetti.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, şirketin net kârı 2021 yılında 110 milyar dolara yükseldi. Salgının etkili olduğu 2020 yılında şirket 49 milyar dolar kâr yazmıştı.
Piyasada şirketin 2021 yılında 106 milyar dolar kâr elde etmesi bekleniyordu.
2021 yılında Brent petrol fiyatları yüzde 50 artış kaydemişti. Böylelikle 2016 yılından bu yana en yüksek artış görülmüştü.
2021 yılında petrol fiyatlarının yükseliş ivmesi, bu yıl da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile desteklendi. Petrolde 130 dolar seviyeleri kaydedildi.
Artan petrol fiyatlarının etkisiyle şirket yatırım harcamaları öngörüsünü de artırdı. Buna göre şirketin 2022 yılında 40-50 milyar dolar bandında yatırım harcaması yapması öngörüldü. 2021 yılında bu rakam 31,9 milyar dolardı.
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