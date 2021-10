Aras: Bodrum dünyanın en iyi 100 turizm destinasyonundan birisi

13 Ekim 2021 Çarşamba, 12:16

Önceki gün başlayan forumda, turizm penceresinden “yeni normal”de turizm-seyahat sektöründeki ulaşım bağlamında sorunlar ve ihtiyaçlar ele alındı. Forum’da ayrıca konuşmacılar tarafından havacılık sektörünün geleceği, yenilenebilir enerji modellerinin kentlerde uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği, uluslararası iş seyahatleri ve etkinlikleri, teknolojik inovasyon, seyahat ve turizm sektörünün dijital dönüşümü, post-pandemi döneminde konaklama sektörünün durumu, turizm sektöründe yerel kültürel yapının yeterince deneyimlenememe sorunları ve yeni turizm modelleri üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Avrupa Parlamentosu Üyesi Ismail Ertuğ, Global Turizm Forum Enstitüsü Ceo’su Sumaira Isaacs ve Global Turizm Forum Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Taleb Rifai’nin konuşmalarıyla açılan forumda, Avrupa’nın önemli şehirlerinin belediye başkanları, birçok turizm markasının temsilcisi, önemli STK’lar, turizm bakanları ve sektörün önemli paydaşları da yer aldı.

Bodrum'u ve Türkiye'yi temsil etmekten mutluluk duyduğunu söyleyen ve Bodrum'da gerçekleşen Global Tourism Forum 2021'e katılanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, pandemi dönemindeki turizm verilerini paylaştı.

Başkan Aras, "Yeni normalde, içinde bulduğumuz bu yeni dönemde değişen koşullara göre pandemi öncesi Bodrum'a geri dönmeyi hedefliyoruz. Genelde Türkiye, özelde de Bodrum, zengin kültürel çeşitlilik, misafirperverlik, zengin tarihi miras ve eşsiz doğal güzellikler gibi birçok imkana sahiptir" dedi.

"DOĞANIN EKOLOJİK DÖNGÜSÜNE SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ"

Global Turizm Forumu'nda konuşan Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yeni normal kapsamında, Bodrum olarak asıl amacımız önce yerel işletmeleri korumak ve ayakta tutmak, ardından yerel turizmi, akabinde Covid-19 tedbirlerini de göz önünde bulundurarak güvenli seyahat ile ulusal turizmi ve sonrasında tüm dünyadan Bodrum’a direk uçuşlar aracılığı ile uluslararası turizmi yaşatmaktır. Amacımız bu yeni koşullara uyum sağlamak ve altyapımızı güçlendirirken diğer yandan doğanın ekolojik döngüsüne saygı duymak ve sürdürülebilir bir turizm için Bodrum'da turizmi 12 ay boyunca yaşatmaktır.”

Bodrum'da, turizm hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı yaz sezonu dışında da kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirileceğini de belirtti.

FESTİVALLER KENTİ BODRUM

Bodrum’da birçok festival ve etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Başkan Aras, American Hospital 33. The Bodrum Cup organizasyonu için de katılımcıları Bodrum’a davet etti.

Uluslararası müzik festivallerinin yanı sıra uluslararası gastronomi festivallerine, bu yılki Global Turizm Forumu'na gururla ev sahipliği yaptığını belirten Aras, “Hedeflerimizden biri de Bodrum'u yıl boyu fuar ve kongre merkezi haline getirmek. Deniz ve su sporları açısından da büyük rol oynuyoruz. 2022 Optimist Dünya Şampiyonası'na ve 2023 Dragon Dünya Şampiyonası'na Bodrum'da ev sahipliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. 18-23 Ekim tarihlerinde Bodrum, Akdeniz'in en büyük yelken yarışı olan ve dünyanın dört bir yanından denizcileri ve yelken tutkunlarını Bodrum'da buluşturan American Hospital 33. The Bodrum Cup'a ev sahipliği yapacak. Bu görülmeye değer etkinliğin haberini duyururken, burada bulunan herkesi bu heyecanı paylaşmak için sevgili Bodrum'a davet ediyorum" diye konuştu.

Sürdürülebilir turizmin önemine de vurgu yapan Bodrum Belediye Başkanı Aras, istihdam yaratma, su tüketiminin azaltılması, enerjinin verimli kullanımı, atık yönetimi ve atık azaltma, herkes için erişilebilirlik, biyoçeşitliliği korumak, yerel işletmeleri destekleme, yerel ekonomileri ile adil ticareti destekleme ve çevre dostu ulaşım konuları üzerinde projeler geliştirilerek hayata geçirilmesinin gerekliliğini savundu.

“İKLİM KRİZİ DOĞANIN TÜM CANLILARI İÇİN GERÇEK”

Küresel iklim krizine de değinen Başkan Aras, "Bodrum Belediyesi olarak, ortak bir cephe, dayanışma ile ilerlemenin daha iyi olacağına inandığımız için, The Future of Tourism Coalision ve Green Destination tarafından oluşturulan Climate Leaders Programme (İklim Liderleri Programı)’nın birlikteliği ve işbirliğinin bir parçası olduğumuzu gururla söyleyebilirim. İklim Acil Durumu'na sadece Bodrum ya da Türkiye açısından bakmıyoruz, kriz tüm dünyada, her birey, yaşam alanı ve doğanın tüm canlıları için gerçek. Bu kriz küresel bir meseledir; daha büyük bir etki elde etmek, etkileri en aza indirmek ve tersine döndürmek için hep birlikte ele alınması gerekir" dedi.

“BODRUM DÜNYANIN EN İYİ 100 TURİSTİK DESTİNASYONUNDAN BİRİSİ”

Bodrum'un, turizm sektörü açısından üst düzey bir şehir olduğunu belirten Başkan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lüks otelleri, beach club'ları, yemek mekanları ve masmavi sularda süzülen süperyatların bolluğu ile Bodrum, turizmi üst düzey bir şehir. Geçen yıl pandemi sırasında 700'den fazla süperyat Bodrum kıyılarını ziyaret etti. Birçok yüksek profilli son moda lüks uluslararası tatil köyü de kapılarını Bodrum ziyaretçilerine açtı. Bodrum bir yandan dünyaca ünlü markalara, restoranlara, tesislere ev sahipliği yaparken sayısız ünlü, iş adamı, sanatçı, oyuncu için de sıcak bir yuva haline gelmiştir."

Bodrum'un sadece ulusal değil, uluslararası bir marka koleksiyonu şehri haline geldiğinin altını çizen Başkan Aras,"Bodrum, dünyanın en iyi 100 turistik destinasyonu arasında yer almaktadır. Aynı zamanda giderek daha da popülerleşen lüks bir destinasyondur. Web’de yapacağınız aramalarda Bodrum'u Ege Rivierası ile Fransız Rivierası'ndaki Avrupa’nın en gözde bölgesi St. Tropez'i karşılaştıran makaleler, Time dergisi yayınlarını bulabilirsiniz. Ayrıca hem Conde Nest Traveller hem de Bloomberg, 2019 yılında Bodrum'u “gezilecek en iyi yerlerden biri” olarak adlandırdı. Bodrum, Travel&Leisure'da Avrupa'nın 6. En İyi Şehri ve 2021 World's Bests Rewards tarafından da Dünyanın En İyi 25 Şehri arasında ilan edildi" diye konuştu.

Bodrum'un, kültürel ve tarihsel geçmiş ile harmanlanmış sürdürülebilir turizm yaşatırken lüks turizm de sunan bir marka olduğunu belirten Başkan Aras, "Bodrum'a bazen sadece doğa yürüyüşleri, mavi yolculuk veya charter turları için gelen yolcuları ağırladık. Uygun iklimi sayesinde Bodrum sadece yazın değil, kışın da gidilmesi gereken bir şehirdir" dedi.

Global Tourism Forum, program doğrultusunda gerçekleştirilecek sunumların ardından sona erecek.