Araştırma ortaya koydu: '2025’te yan haklar ve refah talepleri daha önemli hale gelecek'

Yayınlanma: 07.01.2025 - 18:07

Güncelleme: 07.01.2025 - 18:08

Kariyer platformu Youthall, 136 farklı şirketten insan kaynakları profesyonelinin katılımıyla 13 Kasım - 25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Türkiye'de İK'nın Geleceği: 2025 İK Trendleri Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada, çalışanlarıyla birlikte sürekli kendini güncelleyen, dijitalleşmeyle birlikte yapay zekayı daha çok uygulamalarına ekleyen, hibrit çalışmanın gücünü yadsımayan, uzun vadeli iş gücü planlaması yapabilen, çalışanların mutluluğunu ve refahını önceliklendiren, İK yönetiminde veri odaklı hareket ederek çalışan bağlılığını artıran ve tüm bu değişimi algılayabilen şirketlerin başarıyı yakalayacağı vurgulandı.

Araştırmaya katılanların yüzde 72.8'ini Y kuşağı oluştururken yüzde 28.7'sinin 15 yıl ve üzerinde deneyimde olduğu ve yüzde 36.6'sının müdür/müdür yardımcısı pozisyonundan oluştuğu belirtildi.

YAPAY ZEKANIN ETKİSİ ARTIYOR

Araştırma sonuçlarına göre 2025, iş dünyasında yetenek gelişiminin ve sürekli öğrenme kültürünün organizasyonların başarısı için kritik öneme sahip olduğu bir yıl olacak. Aynı zamanda dijital dönüşümün insan kaynakları dünyasına etkisinin derinleştiğini ve yapay zekanın (AI) organizasyonel süreçlerde etkisi daha fazla görülecek.

Katılımcıların yüzde 64’ü işe alım süreçlerinde yapay zeka uygulamalarını kullandıklarını belirtti. Yüzde 52.8’i eğitim ve gelişim desteğinde, yine aynı oranla yüzde %52.8’i ise iyileştirme ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinde yapay zekanın etkin bir şekilde kullanıldığını ifade etti. Bu bulgular, yapay zekanın hem doğru yetenekleri bulmada hem de çalışan gelişimini desteklemede stratejik bir rol üstleneceğini ortaya koydu.

ÇALIŞANIN MEMNUNİYETİ EN ÖNEMLİ ÖNCELİK

2025, insan kaynakları dünyasında çeviklik, teknoloji ve çalışan odaklı stratejilerin öne çıktığı bir dönem olacak. Araştırma, 2025’te insan kaynakları liderlerinin en önemli önceliğinin “çalışan memnuniyeti ve deneyiminin iyileştirilmesi” olduğunu ortaya koydu. Sonuçlara göre "çalışan deneyimi ve memnuniyetini iyileştirmek" yüzde 52.2 ile insan kaynakları liderlerinin gündeminde ilk sırada yer alırken "rekabetçi maaş ve yan hak paketleri sunmak" yüzde 30.9 oranıyla ikinci sırada yer aldı. Bu verileri yüzde 24.3 ile "dijital dönüşüm ve teknolojik entegrasyona uyum sağlamak" takip etti. 2024 araştırmasının sonuçlarında "insan merkezli liderlik ve esnek çalışma modelleri" öncelik olarak dikkat çekmişti. 2024’te daha insan odaklı, teknolojiye adapte ve sürdürülebilir bir iş dünyası öne çıkmıştı, 2025’te ise bu eğilimlere ek olarak çalışan refahını artırmak ve maddi hakları güçlendirmek gibi somut beklentilerin öne çıkacağı bir yıl olacak.

YAN HAKLAR VE REFAH TALEPLERİ DAHA ÖNEMLİ OLACAK

Araştırmaya katılan profesyoneller, 2025 yılına ilişkin çalışanların yan hak beklentilerinin net bir şekilde finansal destek ve refah odaklı talepler etrafında yoğunlaştığını ifade etti. Buna göre yüzde 64’lük büyük bir çoğunluk, çalışanlara yönelik finansal desteklerin en önemli beklenti olduğunu vurguladı. Yüzde 45.6’lık bir oran, ek izin günleri ve tatil paketlerini öncelikli yan haklar arasında gördüğünü belirtirken yüzde 41.9’luk bir kesim, kapsamlı kariyer gelişimi ve terfi programlarının önemli olduğunu dile getirdi. Yüzde 28.7 ise çalışanların ilgi alanlarına yönelik sosyal veya kültürel etkinliklerin yanı sıra kapsamlı sağlık sigortasını da beklentileri arasında sıraladı.

'HİBRİT ÇALIŞMA DÜZENİ' BASKIN EĞİLİM

Araştırmaya göre katılımcıların %51,5’i hibrit çalışma modelini tercih ettiğini belirtirken, %36,5’i ofisten çalışmayı, %7,5’i esnek çalışma düzenini, %4,5’i ise tamamen uzaktan çalışmayı benimsediğini ifade etti. Araştırma, çalışanların esneklik ve özgürlük sunan hibrit ve uzaktan çalışma modellerine olan güçlü eğilimini ortaya koyuyor ancak şirketlerin çalışma modellerine ilişkin belirsizliklerin çalışanlar arasında kararsızlık yarattığı ve daha şeffaf bir yön belirlenmesi gerektiği de sonuçlar arasında dikkat çekiyor.

TAKDİR VE GERİ BİLDİRİM ÖN PLANDA

Çalışanların iş gücü motivasyonu ve başarısının sürekliliği konusunda da çarpıcı sonuçlar araştırmada yer aldı. Buna göre yüzde 38.2'lik kesim, başarılarının ve katkılarının düzenli olarak takdir edilmesini önemserken çalışanlardan yapılan geri bildirimlerin uygulanmasının önemli olduğunu belirtenler yüzde 35.3 yer aldı. Bu da çalışan motivasyonunun temelinin, takdir görmek, geri bildirimlerinin ciddiye alınması ve refahlarının önceliklendirilmesi ile şekillendiğini ortaya koyuyor.