Arçelik'ten deneyim mutfağı: “The Kichen”
Arçelik, Bolu’da kurduğu “The Kichen” isimli deneyim mutfağının tanıtımını geçtiğimiz günlerde yaptı. Bu tanıtımda Türkiye genelinde 12 ilde yapılan mutfak araştırması sonuçları da paylaşıldı.
Araştırma sonuçlarına göre, her 10 kişiden 7’si geleceğin mutfağını enerji ve su verimliliği yüksek cihazların bulunduğu bir mutfak olarak görüyor. Bir mutfak aletinde en önemli unsurun enerji verimliliği olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 45’i “Hayalinizdeki mutfağa sahip misiniz” sorusuna “hayır” diyor. Bunun ana nedeni ise düşük bütçe ve mutfağın küçük olması. Araştırma sonuçlarını da değerlendiren Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, 2022’de sattıkları ürünlerin yüzde 51’inin enerji tasarruflu olduğunu, fırında yüzde 43 ile pazar lideri olduklarını aktardı.
Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız ise Avrupa’daki resesyondan etkilendiklerini, işletmeleri daha çevik yönetmeye odaklandıklarını da dile getirdi. Bayız şöyle devam etti: “Beyaz eşyada Türkiye iç pazarı geçen yılın gerisinde ama yine de memnunuz. Maliyet artışları her taraftan etkiledi. Malzeme fiyatları iki katından fazla arttı. Biz bunu fiyatlara tam yansıtamadık. Ayrıca şirket olarak bu yıl 28 milyon adetlik üretimi yapacağız.”
MUTFAK KÜLTÜRE DESTEK
Arçelik, the Kitchen ile Türk mutfak kültürünün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. The Kitchen bu amaçla 2019’da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile “Geleceğin Şefleri” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında bugüne kadar 300’e yakın öğrenci atölye çalışmalarına katıldı.
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