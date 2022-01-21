Ardı arkası kesilmiyor... Benzine ve motorine gizli zam!

21 Ocak 2022 Cuma, 11:03

Benzin ve motorine yapılan zamlar dur durak bilmiyor. Bazı akaryakıt dağıtım şirketleri, kamuoyuna duyurmadan zam yapıyor. Akaryakıta, üç hafta içinde üçüncü “gizli” zam yapıldığı ortaya çıktı.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, bazı dağıtım şirketleri, kamuoyuna açıklama yapmadan önce 3 Ocak Pazartesi’yi 4 Ocak Salı’ya bağlayan gece, ardından da 10 Ocak’ı, 11 Ocak’a bağlayan gece benzine 2, motorine 4 kuruş zam yaptı. Böylece, benzinde 4, motorinde 8 kuruş artış söz konusu oldu.

Dağıtım şirketi motorine, 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece 2 kuruş daha zam yaptı.

Bu gece de benzin fiyatını, yine hiçbir açıklama yapmadan 2 kuruş artırdı. Benzinin litresi, 14 TL 12 kuruştan, 14 TL 14 kuruşa çıktı. Motorin fiyatı da 14 TL 36 kuruş oldu.







