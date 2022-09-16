Arjantin faizi yüzde 5,5 artırdı

16 Eylül 2022 Cuma, 11:25

Arjantin Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 5,5 oranında artırdı. Faiz böylece yüzde 75'e çıkmış oldu.

Uzun süredir enflasyonla mücadele eden ve ekonomik krizden çıkamayan Arjantin, enflasyonun önünü almak için faiz artırımı yaptı. Arjantin Merkez Bankası faizi 550 baz puan artırarak yüzde 69,50'den yüzde 75'e yükseltmiş oldu.

9'UNCU KEZ FAİZ ARTTI

Arjantin'de bu yıl 9 kez faiz artırımı yapıldı. Faiz kararından önce enflasyon rakamları açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 78,50'ye çıkmıştı.