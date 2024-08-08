Arjantin'de eski Ticaret Bakanı ve İstatistik Ofisi direktörü hapis cezasına çarptırıldı
Arjantin eskiTicaret Bakanı Mooreno ve İstatistik Ofisi Direktörü Paglieri'ne hapis cezası verildi.
Arjantin'de eski Ticaret Bakanı Mooreno ve Arjantin İstatistik Ofisi (INDEC) enflasyon birimi direktörü Beatriz Paglieri hapis cezasına çarptırıldı.
ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un aktardığına göre, Arjantin hakimleri Guillermo Mooreno ve Paglieri'yi 3 yıl hapis ve 10 yıl kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezasına çarptırdı.
Eski Ticaret Bakanı Moreno, görevde olduğu dönemde yetkiyi kötüye kullanma, sırların ihlali, kayıt ve belgelerin yok edilmesi ve yedi farklı durumda ideolojik sahtecilik suçlarından yargılanıyordu.
Paglieri ise INDEC'te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) direktörü olarak görev yaparken Moreno ile birlikte hareket etmekle suçlanıyordu.
İlginç ve ders alınması gereken bir gelişme (7/8/2024)— Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) August 8, 2024
Arjantin hakimleri eski Ticaret Bakanı Mooreno ve Arjantin İstatistik Ofisi (INDEC) enflasyon birimi direktörü Paglieri'yi 3 yıl hapis ve 10 yıl kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezasına çarptırdı.https://t.co/KPZyGVgc63
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