Arjantin'de eski Ticaret Bakanı ve İstatistik Ofisi direktörü hapis cezasına çarptırıldı

Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:58

Güncelleme: 08.08.2024 - 17:59

Arjantin'de eski Ticaret Bakanı Mooreno ve Arjantin İstatistik Ofisi (INDEC) enflasyon birimi direktörü Beatriz Paglieri hapis cezasına çarptırıldı.

ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un aktardığına göre, Arjantin hakimleri Guillermo Mooreno ve Paglieri'yi 3 yıl hapis ve 10 yıl kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezasına çarptırdı.

Eski Ticaret Bakanı Moreno, görevde olduğu dönemde yetkiyi kötüye kullanma, sırların ihlali, kayıt ve belgelerin yok edilmesi ve yedi farklı durumda ideolojik sahtecilik suçlarından yargılanıyordu.

Paglieri ise INDEC'te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) direktörü olarak görev yaparken Moreno ile birlikte hareket etmekle suçlanıyordu.