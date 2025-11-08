Arpa ve mısırda tarife kontenjanı değişti

Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanlarına ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 700 bin tondan 1 milyon tona çıkarıldı.
