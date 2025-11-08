Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arpa ve mısırda tarife kontenjanı değişti

8.11.2025 10:30:00
AA
Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon tona yükseltildi.

Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanlarına ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 700 bin tondan 1 milyon tona çıkarıldı.

