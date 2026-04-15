Arsa fiyatları en çok artan bölgeler belli oldu: Zirvedeki il şaşırttı

Türkiye genelinde imarsız arazi (bağ, bahçe, tarla) piyasasına ilişkin Mart 2026 verileri açıklandı. Ülke genelinde metrekare fiyatları yükselirken artış oranı enflasyonun altında kaldı ve bu durum yatırımın bölgesel performansını daha görünür hale getirdi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÖNE ÇIKTI

Verilere göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde arazi fiyat artışları ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri ve Şırnak yüksek artış oranlarıyla dikkat çekerken, bazı illerde artışlar enflasyonun üzerinde kaldı.

FİYATLARIN EN ÇOK YÜKSELDİĞİ İLK 15 İL

Bingöl: Yüzde 75,11

Diyarbakır: Yüzde 74,06

Hakkâri: Yüzde 73,79

Şırnak: Yüzde 68,93

Kırşehir: Yüzde 60,33

Tunceli: Yüzde 49,69

Uşak: Yüzde 41,55

Nevşehir: Yüzde 36,79

Bolu: Yüzde 33,48

Şanlıurfa: Yüzde 30,34

Elazığ: Yüzde 29,82

Hatay: Yüzde 27,89

Trabzon: Yüzde 27,86

Giresun: Yüzde 27,45

Muş: Yüzde 27,00

BÜYÜKŞEHİRLERDE SINIRLI ARTIŞ

Türkiye’nin üç büyükşehrinde arazi fiyat artışları daha düşük seviyelerde kaldı:

İstanbul: Yüzde 20,27

İzmir: Yüzde 15,02

Ankara: Yüzde 10,34

Bu veriler, büyükşehirlerde arazi yatırımlarının son dönemde daha sınırlı getiri sağladığını gösterirken, yatırımcı ilgisinin Anadolu illerine kaydığına işaret ediyor.

*Haber metninde kullanılan veriler derleme olup yatırım tavsiyesi değildir.