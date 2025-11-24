Arsa tapu değeri en çok artan 10 il belli oldu: O il İstanbul ve Ankara'yı geride bıraktı!

Türkiye’de arsa fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 35’in üzerinde artarken, dikkat çekici yükseliş beklenmedik şehirlerde görüldü.

Gayrimenkul veri platformu Endeksa’nın 2025 analizine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz’de yer alan iller, yatırımcıya yüksek getiri sağladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin enflasyon karşısında değer kaybı yaşadığı dönemde, altyapı ve ulaşım projeleriyle öne çıkan Anadolu şehirlerinde fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YAVAŞLAMA, ANADOLU’DA HIZLANMA

Rapora göre Türkiye genelinde arsa değerleri yükselse de tablo şehirler arasında farklılık gösterdi.

Mega kentlerde artış oranlarının enflasyonun altında seyretmesiyle yatırımcıların odağı Doğu ve Karadeniz bölgelerine kaydı. Yeni sanayi alanları, lojistik projeler ve altyapı yatırımlarının hızlandığı bu illerde talep dikkat çekici biçimde arttı.

ARSA DEĞERİ EN ÇOK ARTAN 10 İL

Endeksa’nın verilerine göre 2025’te arsa fiyat artışının en yüksek olduğu 10 il şöyle sıralandı:

10. TRABZON

Karadeniz’in artan turizm potansiyeli arsa değerlerini yukarı taşıdı.

9. MANİSA

Sanayi yatırımlarındaki genişleme kentin arsa piyasasını güçlendirdi.

8. HAKKARİ

Yeni ulaşım projeleri ve ticaret hattındaki hareketlilik fiyatlara yansıdı.

7. ARDAHAN

Kentte arsa değerleri düzenli bir yükseliş gösterdi.

6. VAN

Turizm ve ticaret hacmindeki artış Van’ı listenin üst sıralarına taşıdı.

5. BİTLİS

Konut ve arazi yatırımlarındaki yoğunluk güçlü bir ivme yarattı.

4. AĞRI

Yeni projeler ve yerleşim alanlarının gelişmesi artışı destekledi.

3. RİZE

Sahil ve yayla bölgelerine yönelik talep kenti ilk üçe taşıdı.

2. ŞIRNAK

Kamu yatırımlarındaki artış Şırnak’ın yükselişini belirginleştirdi.

1. DİYARBAKIR

Arsa değerlerindeki en yüksek artış Diyarbakır’da gerçekleşti.

ANADOLU’DA ARSA SAHİPLERİ YÜKSEK GETİRİ ELDE ETTİ

Rapor, yatırımın son bir yılda yön değiştirdiğini ve birçok Anadolu ilinin büyükşehirleri geride bıraktığını ortaya koydu.

Başta Diyarbakır, Şırnak, Rize ve Van olmak üzere çeşitli şehirlerde arsa sahibi olanlar kayda değer değer artışı elde etti.

2025 itibarıyla arsa yatırımlarının odağı, altyapı projeleriyle öne çıkan bölgelere kaymış durumda.