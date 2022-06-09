Artan gıda enflasyonu restoran mönülerini ikiye katladı, yurttaş eve mahkûm
Türkiye İstatistik Kurmu’na göre yüzde 91 olan gıda enflasyonu kafelerdeki mönülere yüzde 100’den fazla zam olarak yansıdı.
İktidarın gıdada dışa bağımlı hale getirdiği Türkiye’de döviz kurundaki hızlı artış ve yüksek enflasyon hem sofrayı hem de “dışarıda yemeği” vuruyor. Türkiye İstatistik Kurmu’na göre yüzde 91 olan gıda enflasyonu yurttaşın evindeki mutfağı yakarken restoran ve kafelerdeki mönülere de yüzde 100’den fazla zam olarak yansıdı. Yurttaş önce ev sonra araba derken şimdi de dışarıda yemek yemeyi hayal edemeyecek hale geldi. Ankara’da uygun fiyatlarıyla bilinen bir kebapçıda 2021’de 42 lira olan kebabın fiyatı Haziran 2022’de 76 liraya çıktı. Ulusal bir pide zincirinin geçen sene 28.90’dan satışa sunduğu kıymalı-kaşarlı pide ise bugün 71.75 liraya satılıyor. Öğrenci ve dar gelirlilerin tercih ettiği hızlı yemek mekânlarındaki fiyatlar da sert şekilde yükseliyor. Çankaya’daki bir yemek işletmesinde 2021’de 12 lira olan tost bugün 25 liraya satılırken uluslararası bir yemek zincirinde 28.50 liraya satılan hamburger mönüsünün fiyatı ise bir yılda 57.99 liraya yükseldi. Başkent’te birçok şubesi bulunan dönercide ise yarım ekmek tavuk dönerin fiyatı 17 liradan 36.50 liraya fırladı.
ESNAF KÂRINDAN VERİYOR
Esnaf bu zamlı fiyatlara rağmen maliyetleri karşılayamadıklarını söylerken maliyetlerdeki yüzde 300’leri bulan artışları yemek fiyatlarına tam olarak yansıtamadıklarını, mekânı açık tutabilmek için “kârdan zarar etmeyi” tercih ettiklerini vurguluyor. Yurttaş ise zorunluluk olmadıkça dışarıda yemek yemenin “hayale döndüğünü” söylüyor.
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