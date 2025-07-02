Artan meyve fiyatları meyveyi taneyle aldırıyor, onu bulmak da zor oluyor: Parasını bulan meyveyi bulamıyor

Enflasyon artıyor, fiyatlar giderek pahalılaşıyor. Yurttaşın cebi yüksek fiyatlardan dolayı yanarken üretici de düşünceli. Bu yıl artan fiyatlar, market ve haldeki meyve fiyatlarına da yansıdı. Ankara Hali’nin geçen yıl ve bu yıl Haziran ayındaki kiraz, erik ve kayısı fiyatlarındaki dikkat çekti. Buna göre; 2024’te kirazın kilosu 65 lirayken bu yıl 500 lirayı buluyor. Aynı şekilde 2024’te kayısının azami fiyatı 25 lirayken bu yıl 80 liradan alınıyor.

Geçen sene kilosu 70 lira olan erik, bu yıl ise 100 liraya alınıyor. Marketlerdeyse fiyatlar haldeki fiyatlarla neredeyse aynı. Kirazın kilosu 300 lira ile 500 lira arasında değişirken, kayısının kilosu indirimle birlikte 100 liradan 90 liraya düşüyor. Eriğin kilosu ise 300 liraya satılıyor. Fiyatların yüksekliğinin yanı sıra Ankara’nın merkezindeki Çankaya’daki bazı marketlerde bile bu meyvelerden ya hiçbirine ya da sadece bazılarına rastlandığı görülüyor.

Meyvelerin olmama nedeni sorulduğundaysa, bu yönde üreticiye/depoya bir talep iletilmediği ancak gelecek talep sonucunda meyvelerin getirttirilebileceği yanıtı veriliyor. Öte yandan, satışları azalan marketler de çareyi “taneyle satışta” arıyor. Bir markette beş tane erik 24 liraya, 5 tane kiraz 10,5 liraya, 5 tane kayısı da 10 lira 39 kuruşa bulunuyor. Halden ulaşılan kirazın ise geçen sene kilosu 65 liraya satılırken, bu yıl kilosu 500 lirayı buluyor.