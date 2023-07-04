Artan varlık değerleri ve maliyetlerin etkisi sektörde iyice belirginleşti: Prim üretimi tam gaz

Yayınlanma: 04.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 04:00

Sigortacılık pazarı özellikle yılın başından bu yana hareketli günler geçiriyor. Yüksek enflasyonlu ortamda artan varlık değerleri ve hasar maliyetlerinin sektör üzerindeki etkisi devam ederken özellikle Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin sigortalı olma konusunda ilgiyi büyüttüğü görülüyor. Bu durum prim üretimiyle ilgili verilere de yansıyor.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) güncel verilerine göre Mayıs 2023’te geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam prim üretimi yüzde 150.4 artışla 35.3 milyar lira, bu kapsamda hayatdışı prim üretimi yüzde 165 artışla 30.8 milyar lira ve hayat prim üretimi yüzde 82.1 artışla 4.5 milyar lira oldu. Yılın ilk 5 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam üretim yüzde 140.2 artışla 171.9 milyar lira, hayatdışı üretimi yüzde 148 artışla 151.3 milyar lira ve hayat üretimi yüzde 95.3 artışla 20.6 milyar lira oldu. Böylece ilk 5 aylık üretimle geçen yılın ilk 10 ayındaki 169.8 milyar liralık prim üretimi de aşılmış oldu.

YANGIN VE KAZA

Aylık bazda hayatdışının detaylarına bakıldığında ise en büyük alt branş olan zorunlu trafik sigortasındaki yüzde 200.1 artışla 8.8 milyar liraya ulaşan prim üretimi dikkat çekici. Kaskodaki prim üretimi de yüzde 140.6 artışla 6.2 milyar liraya ulaştı. Tamamlayıcı sağlık sigortasındaki prim üretimi de yüzde 206.9 artışla 1 milyar lirayı aşarken kazadaki yüzde 234.6 yükselişle 942 milyon lira ve yangındaki yüzde 175.1 yükselişle 2.6 milyar liralık prim üretimleri sektörde öne çıktı. Ayrıca prim üretimi elektronik cihaz sigortalarında yüzde 125.4 artışla 633 milyon lira, zorunlu depremde (DASK) yüzde 136.5 artışla 343.8 milyon lira, ihtiyari depremde yüzde 155.8 artışla 720.7 milyon lira yükseldi.

DİJİTAL BES’LE HEDEF YÜZDE 60 TASARRUFA ULAŞMAK

Anadolu Hayat Emeklilik’in, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik olarak belirlediği temel stratejik hedefleri doğrultusunda “AHE-Dijital BES Başvurusu” uygulamasını başlattığı açıklandı. Bu uygulamayla sayısı yılda yaklaşık 300 bine ulaşan ve 24 sayfadan oluşan emeklilik sözleşmesi teklif formu basımının yüzde 60 azaltılması hedefleniyor.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, “Uygulamamızı daha yeni devreye almamıza rağmen, bu yöntemle tamamlanan satışlarımızın toplam içerisindeki payı yüzde 20 seviyesine ulaştı” dedi.

YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN ETKİNLİKLERİ SÜRDÜRÜYORLAR

BNP Paribas Cardif’in, bu yılki Dünya Çevre Günü kapsamında kıyı ve deniz temizliğinin önemine dikkat çektiği açıklandı. Şirketin gönüllüleri, bu kapsamda DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliği ile İstanbul’un Sarıyer ilçesinde kıyı temizliği etkinliği düzenledi. Yetkililer şu noktaya dikkat çekti:





“Gelecekte yaşanabilir bir dünya hedefiyle pozitif etki yaratmak üzere bir araya gelen gönüllülerimiz, önümüzdeki dönemde de yeni etkinliklerle, çevre, sürdürülebilirlik ve atık yönetimi ile ilgili farkındalık için çalışacak.”

‘KOBİ’LER İÇİN EN İDEAL GRUP SAĞLIK SİGORTASI’

Quick Sigorta’nın KOBİ’lere özel hazırladığı “Oksijen Plus”ın, sektörün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası olma özelliğini taşıdığı açıklandı. Yeni paketle dört teminat bir arada sunulurken 35 kritik hastalık için ise anında tazminat almak mümkün hale geliyor. Paket TOBB ve TOBB SAI·K is¸birliği ile hazırlanıp KOBİ’lerin ve levhaya kayıtlı tu¨m acentelerin hizmetine sunuldu.

Sağlık sigortalarında da ilklere imza attıklarını belirten Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Hem KOBİ ve acenteler hem çalışanlar açısından ‘kazan kazan’ bir tablo yaratan Oksijen Plus’ı, en ideal grup sağlık sigortası paketi olarak görüyoruz” dedi.

EYT’LİYE BES ÇAĞRISI

Katılım Emeklilik’in EYT’liler için özel emeklilik planı sunduğu açıklandı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek şuna dikkat çekti:

EYT’li vatandaşlarımızın bu birikimlerini koruyup büyütebilmeleri için BES’te yeni fırsatlar sunuyoruz. Özellikle son 5 yıldaki performansıyla BES, ülkemizde güvenilir ve kazançlı bir tasarruf sistemi olduğunu kanıtlamış durumda. Hazırladığımız planda yeni giriş yapan katılımcılarımızdan giriş aidatı da alınmayacak.”

KASKOYU MOBİLE TAŞIDI

Koru Sigorta’nın, dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini eklediği ve kasko ürünlerini mobil uygulamasından pazara sunduğu açıklandı.

Artan araç bedelleri ve hasar maliyetleri nedeniyle kaskonun daha da önemli hale geldiğini belirten Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, ayrıca yeni ürünle ilgili şu bilgiyi verdi: “Müşterimiz daha önce acentemiz aracılığıyla ürün satın aldıysa yeni düzenlediği kasko poliçesi de aynı acente üzerinden poliçeleşecek.”

YILMAZ: YANLIŞ BEYAN TÜKETİCİYE KAYBETTİRİR

Türkiye’de son deprem felaketi sonrasında sigortalılık oranlarının yine gündeme geldiğini anımsatan Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, “Sektörün yurtiçi hasıladan aldığı pay yüzde 2. Ancak bu gelişmiş ülkelerde yüzde 7’lerde” dedi. Gelişmiş ekonomilerde ana koruyucunun sigorta sistemi olduğuna vurgu yapan Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelişmiş ülkelerde bu tip felaketler devletin üzerinde bir yük oluşturmuyor. Ayrıca Türkiye’de doğru bilgilerle sigorta yapılması da büyük önem taşıyor. Örneğin DASK’ta daha düşük prim ödemek için evler olduğundan daha düşük gösteriliyor. Bu da maalesef zararın çok düşük bir kısmının sigorta sistemine devredilmesine neden oluyor, tüketiciye de kaybettiriyor.”