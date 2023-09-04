Artık o bile hayal: Menemenin maliyeti yüzde 65 arttı!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 12:37

Güncelleme: 04.09.2023 - 12:37

Dar gelirli ve öğrenci sofralarının vazgeçilmesi menemenin maliyeti de artıyor. Ağustos ayı menemen enflasyonu kuru soğandaki yüzde 19'luk, domatesteki yüzde 16'lık azalışa rağmen çarliston biberdeki yüzde 10’luk ve yumurtadaki yüzde 10’luk artışın etkisiyle yıllık yüzde 65.01’e çıktı. Aylık bazda ise yüzde 0.86 düşüş var.

Uzun zamandır endeks ve döviz kuru arasındaki kırılmış korelasyon haziran ve temmuz ayında etkisini hissettirirken faiz artışları, Kur Korumalı Mevduat düzenlemeleri ve piyasa müdahaleleri ile ağustos ayında kur etkisi sınırlı kaldı.

Menemen endeksi 489.87 seviyesine gerilerken TÜFE-Gıda aylık olarak sadece yüzde 8.40'lık artış gösterdi.

Menemen Endeksini hazırlayan Doç. Dr. Caner Özdurak’a göre, Kasım 2022'den beri yüzde 1'in altında artışlarla seyreden ve Menemen Endeksi ile arasındaki korelasyon giderek azalan dolar-TL kuru haziran ve temmuzda sırasıyla yüzde 17.17 ve yüzde 14.56 artmışken ağustosta yüzde 2 arttı.

Özdurak, “Bu durum hala fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde düzensizlikler olduğuna işaret ederken semt pazarları ile market fiyatları arasındaki yakınsama da başka bir destekleyici gösterge” dedi.