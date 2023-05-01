Vedat Milor'dan 'menemen' pankartı tepkisi: 'Siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor'

Yayınlanma: 01.05.2023 - 21:57

Güncelleme: 01.05.2023 - 21:57

Daha önce menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması konusunda Twitter'dan yaptığı ankete büyük bir katılım sağlanan Vedat Milor, bir miting alanında yurttaşın tuttuğu pankartı sosyal medya hesabındna paylaştı.

Tanesi 7 lira olan soğan ve hayat pahalığı gündemdeki yerini korumaya devam ederken, bir yurttaş miting alanında, "Vedat abi, menemen mecburen soğansız" yazılı pankart açtı.

Milor, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şunu kabul edelim. Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor." ifadelerini kullandı.



