Artış ivmesi hızlandı: İhtiyaç kredisi faizleri 5 yılın zirvesinde!

Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:03

Güncelleme: 26.05.2023 - 14:26

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, tüketici kredileri 13 haftalık ve yıllıklandırılmış olarak bakıldığında 18 Mayıs haftası itibarıyla ikiye katlandı.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Mayıs itibarıyla 4 milyar 455 milyon lira artışla 1 trilyon 357 milyar 735 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 427 milyar 116 milyon lirası konut, 78 milyar 496 milyon lirası taşıt ve 852 milyar 123 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

BANKALARIN BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARINDA ARTIŞ

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 566 milyon lira azalarak 1 trilyon 102 milyar 771 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 275 milyon lira artarak 670 milyar 284 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 360 milyar 353 milyon lirası taksitli, 309 milyar 931 milyon lirası taksitsiz oldu.

İHTİYAÇ KREDİSI FAİZLERİ 5 YILIN ZİRVESİNDE

BloombergHT'nin aktardığına göre tüketici kredilerinde büyüme ivmesi faizlerdeki çıkışa rağmen devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, ortalama ihtiyaç kredisi faizleri 18 Mayıs haftasında yüzde 39,3 seviyesine yükseldi.

Böylelikle ihtiyaç kredisi faizleri Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.