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Kredi kartı nakit avans kararının perde arkası ortaya çıktı

Merkez Bankası, kredi kartı nakit avans çekimini kaldırmış ardından bu kararı iptal edip kredi kartı nakit avans kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığını ifade etmişti. Gazeteci Barış Yarkadaş, kredi kartından nakit avans kaldırılma talimatının AKP tarafından verildiğini iddia ederek "Seçimi ilk turda kazanacağını düşünen iktidar, yüzde 50.1’e ulaşamayınca kararı apar topar iptal ettirdi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 15:16
Kredi kartı nakit avans kararının perde arkası ortaya çıktı
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Merkez Bankası, kredi kartlarında nakit çekim harcamaları için bir düzenlemeye gitmişti. Düzenlemeye göre, kredi kartı nakit avans limiti ne olursa olsun kullanıcılar kartından nakit avans çekemeyecekti.

Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimatla bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması kaldırıldı. Nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı da kaldırıldı.

Yaşanan gelimelerin ardından gazeteci Barış Yarkadaş konuyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kararın AKP tarafından verildiğini ancak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalınca kararın iptal edildiğini öne sürdü.

"KARAR AKP TARAFINDAN ALINMIŞTI"

Yarkadaş, "Merkez Bankası’nın kredi kartından nakit avans çekimini kaldırma talimatı 12 Mayıs’ta bankalara gönderildi. Kararın 15 Mayıs günü uygulanması istendi. Çünkü karar AKP tarafından alınmıştı. Seçimi ilk turda kazanacağını düşünen iktidar, yüzde 50.1’e ulaşamayınca kararı apar topar iptal ettirdi. Yandaş medya da yine 'AKP’ye komplo' yalanına sığındı. Pazartesi günü olan bitenler, AKP kazandığı takdirde yaşayacağımız çöküşün fragmanıdır" dedi. 


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