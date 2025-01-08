Arzu Çerkezoğlu: Eskiden ev ve araba alınan tazminatla artık lastik bile alınamıyor

Yayınlanma: 08.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2025 - 04:15

Hazine Bakanlığı’nın genelgesi ile kıdem tazminatı tavan ücreti netleşti. 2025 yılının ilk 6 ayı için kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 TL olarak açıklandı. AKP’nin 22 yıllık iktidarında emekçilerin kıdem tazminatı kayıpları üç kata çıktı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) kıdem tazminatındaki kayıplara ilişkin araştırma yaptı. DİSK-AR’a göre 2002’de AKP iktidara geldiğinde kıdem tazminatı tavanı asgari ücretin 4.8 katı seviyesindeyken 2025 itibarıyla bu oran 1.8 kata geriledi.

‘GÜVENCE ÇAĞRISI’

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Kıdem tazminatının Türkiye işçi sınıfının 90 yıllık kazanılmış en temel haklarından biri olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, “Kıdem tazminatı ücretin bir parçasıdır ve bir işveren sorumluluğudur. Fakat kıdem tazminatının hakkının ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde kıdem tazminatının işverenle bağı kopartılarak işveren sorumluluğu olmaktan çıkartılmaya çalışılıyor. Her seferinde de irademiz karşısında geri adım atmak zorunda kalıyorlar” dedi.

İktidarın politikaları nedeniyle kıdem tazminatının giderek azaldığını söyleyen Çerkezoğlu, “Önceki yıllarda bir işçi çalışıp emekli olduğunda kıdem tazminatıyla bir ev ya da bir araba alabilirken şimdi ise lastik bile alamayacak duruma geldiler. İşçilerin kıdem tazminatları güvence altında olmalıdır. Kıdem tazminatı tavanı da kaldırılmalıdır” diye konuştu.