ASAL Araştırma anketi yayımlandı: Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi!

ASAL Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu yoklaması, Türkiye’de yurttaşların öncelikli gördüğü sorunları ortaya koydu. 13-21 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan araştırma, 26 ilde toplam 2 bin 15 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Ankette klasik seçim sorularından farklı olarak katılımcılara doğrudan “Türkiye’nin en önemli sorunu sizce nedir?” sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçları, özellikle ekonomik sorunların toplumun gündeminde ilk sırada yer aldığını ortaya koydu.

EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI İLK SIRADA

Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu belirtti. Bu sonuç, ekonomik başlıkların toplumun geniş kesimleri için öncelikli gündem maddesi olmaya devam ettiğini gösterdi.

ADALET, İŞSİZLİK VE EĞİTİM DE GÜNDEMDE

Ekonominin ardından öne çıkan diğer başlıklar da dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 7,5’i adalet ve hukuk sistemini Türkiye’nin en önemli sorunu olarak gösterdi.

Bunu yüzde 4,8 ile işsizlik ve istihdam sorunu takip ederken, yüzde 4,2’lik kesim ise eğitim sistemini öncelikli meseleler arasında değerlendirdi.

Araştırmada ayrıca terör, göç sorunu, güvenlik ve emekli maaşları gibi başlıkların da toplumun gündeminde yer almaya devam ettiği görüldü.