ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi
Ticaret Bakanlığı, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (ASELSAN) dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi.
Ticaret Bakanlığı, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (ASELSAN) dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi.
Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Ticaret Bakanlığı kararıyla, Ankara'da bulunan ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi.
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