ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi

Ticaret Bakanlığı, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (ASELSAN) dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi.

AA
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:49
ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi
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Ticaret Bakanlığı, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (ASELSAN) dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Ticaret Bakanlığı kararıyla, Ankara'da bulunan ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi.



ASELSAN' dış ticaret sanayi

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