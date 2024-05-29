ASELSAN'dan 421,6 milyon euro ilave sözleşme

ASELSAN, TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile sözleşme değişikliği imzalayarak MİLGEM Savaş Sistemleri Sözleşmesinde, MİLGEM 9-12 gemileri savaş sistemleri ve faydalı yüklerinin sözleşmeye dahil edildiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:24
ASELSAN'dan 421,6 milyon euro ilave sözleşme
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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Sözleşme değişikliği kapsamındaki teslimatlar 2025-2027 yılları içerisinde gerçekleştirilecek olup ASELSAN payı 421 milyon 566 bin 822 avrodur." denildi.

Şirket, 22 Eylül 2023'te TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 gemileri için savaş sistemleri tedariki kapsamında, payı 205 milyon euro ve 2,3 milyar TL tutarında olan bir sözleşme imzalamıştı.


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