'Asgari' beyin göçünü hızlandırıyor!
Ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek ve yabancı sermaye çekmek hedefiyle girdiği yeni yılda olası riskleri sıralayan Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, sabit gelirlileri ciddi tehlikelerin beklediğini açıkladı.
Asgari ücret zammının yılda bir kez yapılacağının vurgulanmasıyla ücretli çalışanların harcamalarının öne çekileceğini belirten Kozanoğlu, bu durumun yıl içinde enflasyonu tetikleyeceğini söyledi. Merkez Bankası Enflasyon Raporu’ndaki yüzde 30-42 enflasyon aralığının üst sınırını aşmamasının ancak iç talebin kısılmasıyla olanaklı olduğunu belirten Kozanoğlu, “En son tüketici enflasyon beklentisi yüzde 57 dolaylarındaydı. Bu beklenti kırılmadığı takdirde hem sunulan mevduat faizleri cazip gelmez hem de geçerli bireysel kredi faizleri yüksek görünmez” dedi.
Öte yandan asgari ücretin özel sektörde bir norm haline geldiğine de değinen Kozanoğlu, bu durumun beyaz yakalı, yüksek eğitimli çalışanlarda asgari ücretin biraz üzerine çıksalar da tatminsizlik, işe yabancılaşmaya yol açtığını, beyin göçünü hızlandırıcı bir etki yaptığını söyledi. Bunun yanı sıra; eğitimin, deneyimin, işteki başarı ve arzunun giderek daha az prim yaptığı, çalışanların karnını doğurmaya şükretmesi beklenen dipte buluşma eğilimini güçlendirdiğini de belirtti.
‘SICAK PARA KAZANCA BAKAR’
Enflasyon hedefleri yakalanırsa politika faizinin yüzde 45’ten devam etmesinin ekonomiyi tamamen boğacak kaldırılamaz bir oran olduğunu söyleyen Kozanoğlu, şöyle konuştu:
“Faizlerin seri indirimi Mehmet Şimşek-Gaye Erkan ekibinin yolunu gözlediği yabancı sermayeyi kaçırabilir. Çünkü sıcak para; domates, peynir fiyatına bakmaz. Sadece ülkede bulunduğu sürede sağlayacağı getiriyi ve çıkış anında giriş kuruna göre TL’deki uygun görmediği noktada ülkeyi terk etmekte tereddüt göstermez.”
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