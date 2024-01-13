Aylık kazançları asgari ücreti 6'ya katladığı iddia edilmişti... Motorlu Kurye İşçileri Dernekleri Başkanı açıkladı: Kuryeler 100 bin TL kazanıyor mu?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 17:50

Güncelleme: 13.01.2024 - 17:55

Hızlı teslimat markaları 2024 yılında moto kuryelerin alacakları zam oranlarını açıklamaya başladı.

Sektörün bilinen markalarından Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu yeni yılda moto kuryelerin aylık kazançlarının bazı bölgelerde 100 bin TL'yi aştığını iddia ederek Bugün Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan bir moto kuryemiz, haftanın 6 günü ortalama 40 paket ile çalışması halinde ay sonu kazancı 100 bin lirayı aşacak” açıklamasında bulunmuştu.

Konuyla ilgili, Motorlu Kurye İşçileri Dernekleri Başkanı Yasin Kölge, "Yıllardır bu mesleğin içindeyiz bu rakamı kazanan bir insanı görmedik. Bu rakamlar firmaların daha çok kurye bulabilmeleri için yalan yanlış sunulan, masraflar düşürülmeden söylenen rakamlardır" ifadelerini kullandı.

Kesinlikle hiçbir kurye meslektaşının bu rakamları kazanmadığının altını çizen Kölge, "Madem motokuryeler bu kadar ücret kazanıyor neden bu firmalar kurye bulamıyor?" diye sordu.