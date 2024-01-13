Aylık kazançları asgari ücreti 6'ya katladığı iddia edilmişti... Motorlu Kurye İşçileri Dernekleri Başkanı açıkladı: Kuryeler 100 bin TL kazanıyor mu?
Yeni yılda motokuryelerin aylık kazançları bazı bölgelerde 100 bin TL'yi aştığı iddia edildi. Motorlu Kurye İşçileri Dernekleri Başkanı Yasin Kölge, hiçbir kurye meslektaşının bu rakamları kazanmadığını belirterek "Madem motokuryeler bu kadar ücret kazanıyor neden bu firmalar kurye bulamıyor?" diye sordu.
Hızlı teslimat markaları 2024 yılında moto kuryelerin alacakları zam oranlarını açıklamaya başladı.
Sektörün bilinen markalarından Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu yeni yılda moto kuryelerin aylık kazançlarının bazı bölgelerde 100 bin TL'yi aştığını iddia ederek Bugün Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan bir moto kuryemiz, haftanın 6 günü ortalama 40 paket ile çalışması halinde ay sonu kazancı 100 bin lirayı aşacak” açıklamasında bulunmuştu.
Konuyla ilgili, Motorlu Kurye İşçileri Dernekleri Başkanı Yasin Kölge, "Yıllardır bu mesleğin içindeyiz bu rakamı kazanan bir insanı görmedik. Bu rakamlar firmaların daha çok kurye bulabilmeleri için yalan yanlış sunulan, masraflar düşürülmeden söylenen rakamlardır" ifadelerini kullandı.
Kesinlikle hiçbir kurye meslektaşının bu rakamları kazanmadığının altını çizen Kölge, "Madem motokuryeler bu kadar ücret kazanıyor neden bu firmalar kurye bulamıyor?" diye sordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu
- 9 şehidin ardından Bahçeli'den sert mesajlar!
- Ocaklara şehit ateşi düştü!
- Kimlikleri açıklandı!
- Alain Delon'un çocukları 'miras' kavgasına tutuştu
- CHP MYK olağanüstü toplanacak
- 'Yoğun kar yağışı' geliyor!
- Pamukoğlu'nun o sözleri yeniden gündemde!
- 'İkinci İmamoğlu dönemi istemiyorlarsa...'
- Hasan Arat'tan Bakasetas iddialarına yanıt!