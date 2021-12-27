Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tüm çalışanlardan kaldırıldı

27 Aralık 2021 Pazartesi, 09:51

Asgari ücret rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Asgari Ücrette Tarihi Üçlü Mutabakat” başlıklı bir basın duyurusu yayımladı. Mutabakatta “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı” cümlesi yer aldı.

Sözcü'den Nedim Türkmen'in aktardığına göre, asgari ücretten vergi alınmayacağı için, asgari ücret elde edenlerin “asgari geçim indirimi” alamayacağı ama asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenler için “asgari geçim indirimi” uygulamasının devam edeceği açıklanmıştı. Yapılan düzenleme ile bütün ücretlerden asgari geçim indirimi uygulaması 14 yıl sonra kaldırılmış oldu.

2022 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 402 TL

Evli eşi çalışmayan 481,5 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 543 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışan 402 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 522 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,5 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684 TL