AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı? Yurttaşlar ne yapmalı?

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı asgari ücret miktarını açıkladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Şevket Tezel, AGİ hakkında çarpıcı yorumda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2021 Cuma, 12:30

Sosyal Güvenlik Uzmanı Şevket Tezel, asgari ücretliden kesilen vergilerin bir kısmının işçiye iadesini sağlamak adına 2008 yılından beri ödenen AGİ'de bu yıl yapılan bazı değişiklikler hakkında düşüncelerini, Cumhuriyet TV'ye aktardı. 

Kameraman: İsmail Bayraktar



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