AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı? Yurttaşlar ne yapmalı?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı asgari ücret miktarını açıkladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Şevket Tezel, AGİ hakkında çarpıcı yorumda bulundu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Şevket Tezel, asgari ücretliden kesilen vergilerin bir kısmının işçiye iadesini sağlamak adına 2008 yılından beri ödenen AGİ'de bu yıl yapılan bazı değişiklikler hakkında düşüncelerini, Cumhuriyet TV'ye aktardı.
Kameraman: İsmail Bayraktar
İlgili Haberler
- İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı
- Son dakika | Çalışma Bakanı Bilgin’den AGİ, emekli ve memur maaşlarına dair açıklama
- Doç. Dr. Aziz Çelik'ten 'AGİ' ayrıntısı: 'Aslında gelir vergisi kalkmadı, AGİ de kalkmadı'
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu