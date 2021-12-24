AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı? Yurttaşlar ne yapmalı?

24 Aralık 2021 Cuma, 12:30

Sosyal Güvenlik Uzmanı Şevket Tezel, asgari ücretliden kesilen vergilerin bir kısmının işçiye iadesini sağlamak adına 2008 yılından beri ödenen AGİ'de bu yıl yapılan bazı değişiklikler hakkında düşüncelerini, Cumhuriyet TV'ye aktardı.

Kameraman: İsmail Bayraktar



