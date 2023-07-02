Asgari ücret açlık sınırını karşılamakta zorlanıyor: Son 18 yılda sadece 8 ay geçti...

Yayınlanma: 02.07.2023 - 19:20

Güncelleme: 02.07.2023 - 19:20

Türkiye'nin en büyük sorunları arasında yer alan enflasyonda yaşanan artış son yıllarda asgari ücrete 'ara zam' yapılmasına da neden oldu ancak bu rakam, açlık sınırını karşılamakta zorlandı. Son 18 yılda asgari ücret sadece 8 ayda açlık sınırını aştı. Kalan 214 ayda dört kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasına yetmedi.

Temmuz 2023’te geçerli olacak net aylık asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Sadece üç yıl önce Temmuz 2020’da asgari ücret 2 bin 325 liraydı. Buna göre asgari ücret son üç yılda neredeyse beşe (4,9) katlandı. Bu yüzde 390 artış demek. Mayıs 2020-Mayıs 2023 arasındaki üç yılda resmi enflasyon ise yüzde 182 oldu. Bu tabloya bakılınca, asgari ücrette ciddi bir iyileşme göze görünse de gerçeklik, bu verinin tam tersi yönde.

Euronews’ta yer alan habere göre, asgari ücretin açlık sınırına oranı yüzde 100’ü aşarsa asgari ücret açlık sınırından fazla oluyor. Yani asgari ücret 4 kişilik bir ailenin gıda harcamasına yetiyor. Eğer bu oran yüzde 100’ün altında olursa asgari ücret açlık sınırının altında kalıyor. Türk-İş’in tespitine göre bu durumda bu aile karnını doyuramıyor.

Haberde yer alan hesaplamaya göre, ocak 2005-Haziran 2023 arasındaki 222 aydan sadece 8 ayda asgari ücret açlık sınırını aştı. Bunun 4 ayı da son üç senede gerçekleşti.

Asgari ücretin açlık sınırına oranı yüzde 100’ü aşarsa asgari ücret açlık sınırından fazla oluyor. Yani asgari ücret 4 kişilik bir ailenin gıda harcamasına yetiyor. Eğer bu oran yüzde 100’ün altında olursa asgari ücret açlık sınırının altında kalıyor. Türk-İş’in tespitine göre bu durumda bu aile karnını doyuramıyor.

Haberde yer alan hesaplamaya göre, ocak 2005-Haziran 2023 arasındaki 222 aydan sadece 8 ayda asgari ücret açlık sınırını aştı. Bunun 4 ayı da son üç senede gerçekleşti.